وفاة لاعب بالأحساء أثناء مباراة كرة قدم

جدة - متابعة الخليج 365 - الأحساء:

توفي اللاعب مبارك الجاسم (بومحسن)، أحد لاعبي ومحبي فريق نجوم الصاعقة لفرق الحواري بمحافظة الأحساء؛ أثناء ممارسته للعب كرة القدم في أحد الملاعب التي تقام فيها مباريات ودية لفئة المخضرمين في حواري الأحساء.

وكان اللاعب يمارس بصحبة زملائه المباراة بشكل طبيعي ، إلا أنه سقط أرضًا دون احتكاك أثناء مغادرته الملعب، وبحسب – “الأحساء نيوز” – فإن وفاته كانت بسبب توقف القلب المفاجئ.

الجدير بالذكر أنه سيُدفن اليوم الأحد بعد صلاة الظهر في مقبرة المجابل (العيوني).