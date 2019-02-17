شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مؤذن المسجد النبوي بجلطة في القلب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تعرض مؤذن الحرم النبوي الشريف وعضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية الشيخ الدكتور إياد بن أحمد شكري لجلطة في القلب، وتم نقله إلى مركز القلب بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة. وأكدت مصادر، أن الشيخ شكري تجاوز العارض الصحي الذي ألم به، ويتماثل للشفاء، وأنه لا يزال منوماً في العناية المركزة، تحت ملاحظة ومتابعة الفريق الطبي العلاجي بالمستشفى.

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