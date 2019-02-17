ولي العهد السعودي يصل باكستان اليوم في زيارة رسمية لمدة يومين

من المقرر أن يصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى باكستان اليوم الاحد، في زيارة رسمية، حيث يأمل المسؤولون أن يوقع صفقات بمليارات الدولارات، يمكن أن تساعد في دعم اقتصاد البلاد المتعثر.

وسيعقد ولي العهد خلال الزيارة التي تستمر لمدة يومين، اجتماعات مع رئيس الوزراء عمران خان، والرئيس عارف علوي، ورئيس هيئة أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا.

وقد تم اتخاذ ترتيبات أمنية خاصة لزيارة ولي العهد، حيث انتشر الآلاف من أفراد الأمن في العاصمة إسلام أباد أمس الاول الجمعة، استعدادا للزيارة.

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وتعمل قوات الجيش والشرطة على مراقبة الحركة في المدينة، وقد تم حظر خدمات الهواتف المحمولة والإنترنت في بعض الأنحاء، كما تم حظر الدخول إلى المنطقة الدبلوماسية المحصنة قبيل الزيارة.

من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة غدا الاثنين، عطلة رسمية في إسلام أباد. ومن المقرر أن تظل المدارس والكليات والمكاتب مغلقة.

وكان من المقرر أن يصل ولي العهد إلى باكستان بعد ظهر أمس السبت، ولكن وزارة الخارجية أعلنت يوم الجمعة تأجيل وصوله إلى اليوم الاحد، دون ذكر أي سبب وراء تغيير الجدول الزمني.

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