القوات العراقية تعتقل قناص "داعش" غربي البلاد

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© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye
وأوضحت أن المعتقل "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب "، مشيرة إلى "تسليمه لجهة الطلب".
وتواصل القوات العراقية عمليات تفتيش ومداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول "داعش"، خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود.
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