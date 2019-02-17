القوات العراقية تعتقل قناص "داعش" غربي البلاد

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وجاء في بيان المديرية، إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة 10 وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة 40 وبعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، القت القبض على أحد قناصي عصابات "داعش" الإرهابي في قضاء الكرمة بالأنبار ممن شاركوا بالقتال ضد قواتنا الأمنية قبل التحرير"، وفقا لـ "السومرية نيوز".

وأوضحت أن المعتقل "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب "، مشيرة إلى "تسليمه لجهة الطلب".

وتواصل القوات العراقية عمليات تفتيش ومداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول "داعش"، خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود.