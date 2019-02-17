روحاني يحذر دولا في المنطقة ويوجه رسالة إلى الخليج

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وقال روحاني، خلال زيارته محافظة هرمزغان في جنوب إيران، اليوم الأحد، إننا "نريد بناء علاقات مقربة مع جميع الدول في المنطقة، ولم نكن من بدء العداء في المنطقة"، وذلك وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية.
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وقال إن الشعب الإيراني سينتقم لدماء شهداء الهجوم الإرهابي في زاهدان، مضيفا أنه "على عملاء المنطقة أن يدركوا أن جرائمهم لن توفر الأمن لهم".
وكانت إيران أعلنت أن عناصر تابعة لزمرة ما یسمی بـ"جيش العدل" استهدفت، يوم الأربعاء الماضي، من خلال اعتداء إرهابي انتحاري، حافلة لقوات من الحرس الثوري على طريق زاهدان - خاش في قریة جانعلي بمحافظة سیستان وبلوجستان، ما أدي إلى مقتل 27 شخصا وإصابة 13 آخرين.
وقال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران، اللواء محمد علي جعفري، إن بلاده ستقوم بإجراءات انتقامية ردا على المؤامرات الإرهابية، متهما باكستان بدعم الجماعة المنفذة للهجوم الانتحاري الأخير، الذي راح ضحيته العشرات من عناصر الحرس الثوري.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن اللواء جعفري قوله إنه "على الحكومة الباكستانية التي آوت هكذا عناصر خطرة في المنطقة أن تتحمل المسؤولية تجاه الجريمة الإرهابية الأخيرة". وقال اللواء جعفري "إن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وانتقاما لدماء هؤلاء الشهداء، سيقوم من المؤكد بإجراءات انتقامية إزاء المؤامرات المدعومة من قبل الدول الرجعية بالمنطقة وخاصة السعودية والإمارات وبأوامر من أمريكا والكيان الصهيوني".
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