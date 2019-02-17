- 1/2
- 2/2
ميونخ — سبوتنيك. وقال عبد الرحمن، خلال كلمة بمؤتمر ميونخ الدولي للأمن، اليوم الأحد، إن "قطر ليس عندها أي مانع من اي جهود لحل الأزمة الخليجية"، مضيفا "طالمال نادت دول مجلس التعاون الخليجي للجلوس حول طاولة الحوار لحل هذه الأزمة.
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
والجدير بالذكر أن مؤتمر ميونيخ للأمن، تأسس عام 1963 على شكل "اجتماع لمسؤولي الدفاع"، للبلدان الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي، وأصبح حاليا منتدى للنقاش الدولي، يجتمع فيه السياسيون والدبلوماسيون والضباط العسكريون ورجال الأعمال والعلماء والشخصيات العامة من أكثر من 40 دولة، من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وغيرها من دول العالم، التي تلعب دوراً هاماً على الساحة الدولية، مثل — روسيا والصين واليابان والهند وغيرها. ويعقد المؤتمر هذا العام في الفترة ما بين 15 — 17 شباط/ فبراير الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر من ميونخ... الدوحة توجه دعوة جديدة إلى دول المقاطعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.