من ميونخ... الدوحة توجه دعوة جديدة إلى دول المقاطعة

ميونخ — سبوتنيك. وقال عبد الرحمن، خلال كلمة بمؤتمر ميونخ الدولي للأمن، اليوم الأحد، إن "قطر ليس عندها أي مانع من اي جهود لحل الأزمة الخليجية"، مضيفا "طالمال نادت دول مجلس التعاون الخليجي للجلوس حول طاولة الحوار لحل هذه الأزمة.

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وتعصف بالمنطقة منذ يونيو/ حزيران 2017، أكبر أزمة شهدها الخليج العربي منذ عقود، حين فرضت أربع دول ( السعودية والإمارات والبحرين ومصر) مقاطعة برية وجوية وبحرية على قطر منذ يونيو/ حزيران 2017، متهمة إياها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى "فرض الوصاية على القرار الوطني القطري والسيادي".

والجدير بالذكر أن مؤتمر ميونيخ للأمن، تأسس عام 1963 على شكل "اجتماع لمسؤولي الدفاع"، للبلدان الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي، وأصبح حاليا منتدى للنقاش الدولي، يجتمع فيه السياسيون والدبلوماسيون والضباط العسكريون ورجال الأعمال والعلماء والشخصيات العامة من أكثر من 40 دولة، من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وغيرها من دول العالم، التي تلعب دوراً هاماً على الساحة الدولية، مثل — روسيا والصين واليابان والهند وغيرها. ويعقد المؤتمر هذا العام في الفترة ما بين 15 — 17 شباط/ فبراير الجاري.