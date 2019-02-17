شكرا لقرائتكم خبر عن خدعة في «تويتر» تنتهك خصوصيتك.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

فجَّر موقع “تيك كرنتش” التقني، مفاجأة من العيار الثقيل عن موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث كشف أن الرسائل التي يقوم المغردون بحذفها على بريدهم الخاص، لا يتم حذفها بالفعل، بل تظل لدى الموقع حتى يختار هو نفسه حذفها وقد لا يختار ذلك.

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كما أكد الخبير في أمن المعلومات، ” كاران سايني “، إنه حصل على رسائل قديمة له موجودة في ملف أرشيفي يحتوي بياناته، رغم أنه حذفها سابقاً.

وقال: إن موقع التدوين المصغر يحتفظ بالرسائل الخاصة لسنوات عدة، ومن ضمنها تلك المحذوفة.

الجدير بالذكر أن الخبير في أمن المعلومات، استطاع أن يستعيد رسائله المحذوفة منذ سنوات، وهو ما يؤكد الشكوك حول مدى احترام “تويتر” للخصوصية.