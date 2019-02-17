شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يفتتح مركز الاتصال الموحد ومنصة خدمات الأفراد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

افتتح معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، حزمة من الخدمات الجديدة شملت: مركز الاتصال الموحد، ومنصة خدمات الأفراد، وموقع الوزارة الإلكتروني بحلته الجديدة، وذلك تعزيزاً لفاعلية قنوات التواصل مع جميع العملاء لخدمات وزارة المالية، من خلال فتح قنوات تواصلية جديدة بما يسهم في تقديم خدمات الوزارة بشكل أفضل، ووقت أقل، وجهد أوفر.

وقام معاليه بافتتاح مركز الاتصال الموحد من خلال تجربة حقيقية، وذلك بإجراء اتصال فعلي بإحدى خدمات المركز، والاستفسار عن إحدى المعاملات.

وكانت مراسم الافتتاح قد بدأت بعرض عن موقع الوزارة الإلكتروني الجديد قدّمه وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان، أوضح خلاله التطورات ما بين الموقع الجديد والسابق، من حيث سهولة الاستخدام، والتعرف على الخدمات الإلكترونية، وسرعة الوصول إلى المعلومة، وتحقيقه متطلبات معايير الأمم المتحدة، وتطوير تصميمه وفق التوجهات العالمية للبوابات الإلكترونية وغيرها من المزايا.

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كما قدّم الصويان عرضًا مماثلًا عن منصة خدمات الأفراد “المواطن والمقيم”، التي تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي لمعاملات الأفراد في الوزارة، وتحسين تصنيف المملكة في المعايير الدولية لأفضل الممارسات، وتقليص الوقت وتوفير الجهد لمراجعي الوزارة من العملاء وأصحاب المصلحة، وقياس مؤشرات الأداء لخدمات الأفراد بالوزارة، وتوفير بيئة آمنة للخدمات الرقمية، مبينًا أن هذه البوابة تقدم حزمة من الخدمات في إصدارها الأول، من أبرزها إعفاءات القروض، والمقررات والقواعد، وخدمات أوامر الدفع، ونزع الملكيات، إلى جانب خدمات عامة.

بعد ذلك تحدث وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام يعرب الثنيان عن المركز، مشيراً إلى أن افتتاح مركز الاتصال الموحد وتشغيله يُشكل المرحلة الأولى من مشروع مركز الخدمة الشامل لوزارة المالية، مؤكدًا أهميته في تعزيز فاعلية التواصل مع العملاء وخدمتهم بشكل أفضل دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة، حيث سيقوم مركز الاتصال الموحد بتقديم الخدمة لعملاء وزارة المالية، بمختلف فئاتهم، سواءً كانوا أفرادًا أو جهات من القطاعين العام والخاص، كما يعد المركز أحد أهم المشاريع التواصلية التي تلعب دورًا في تحسين تجربة العملاء ورضاهم.

يذكر أنه سعيًا إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة المالية فقد تبنت الوزارة فكرة تأسيس وتشغيل مشروع مركز الخدمة الشامل، الذي يوحد جميع قنوات الخليج 365 العملاء مع الوزارة في مسار واحد، حيث يأتي مركز الاتصال الموحد، كمرحلة أولى في تنفيذ هذا المشروع الإستراتيجي، لتقديم الخدمة الشاملة لجميع فئات العملاء تسهيلًا لهم، وتحسينًا لمستوى خدمات الوزارة المقدمة بأقصر وقت، وأقل جهد، وأفضل جودة.

ويمكن التواصل مع مركز الاتصال الموحد عبر رقم الهاتف 19990، والبريد الإلكتروني [email protected] ، وكذلك عبر حساب المركز في “تويتر”: @MofCare.