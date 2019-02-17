شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في لوس أنجلوس توضح آخر مستجدات وفاة المبتعث «البارقي» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت قنصلية المملكة في لوس أنجلوس، أنها تتابع التحقيقات في وفاة المبتعث بندر بن عامر بن علي البارقي، في مدينة سان ديبغو بولاية كاليفورنيا.
وقالت قنصلية المملكة، في بيان، الأحد، إنه انطلاقًا من توجيهات سفير خادم الحرمين في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، فإنها باشرت حالة وفاة الطالب بندر بن عامر، وذلك يوم 26 جمادى الأول 1440 هـ الموافق 1 فبراير 2019، في مدينة سان ديبغو.
وأكدت القنصلية، أنها قامت بتعيين محامٍ لمتابعة حيثيات القضية، حيث إن القضية ما زالت قيد التحقيق ولم يصدر التقرير النهائي لسبب الوفاة حتى حينه من جهات التحقيق المحلية، وستقوم القنصلية بإيضاح سبب الوفاة فور صدور التقرير النهائي، كما نفت القنصلية إصدار أي تصريح يتعلق بسبب الوفاة.
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