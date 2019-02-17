شكرا لقرائتكم خبر عن ما مصير «جدارة» بعد اللائحة الجديدة للخدمة المدنية؟.. توضيح رسمي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية سلطان الظاهر، صحة ما يتم تداوله بأن الوزارة ستُلغي منصة “جدارة”.

وأوضح الظاهر، أن الوزارة تعمل على تطويرها لتمكين الجهات الحكومية من تنفيذ إجراءات التوظيف الخاصة بها من خلال المنصة وبشكل مباشر.

وبين أن التوظيف كان إجراءً سنويًا يتم من خلال وزارة الخدمة المدنية قِبل قرار التمكين، حيث تم إسناد ذلك للجهات الحكومية نفسها.

وأوضح أن كل جهة ستعلن عن وظائفها حسب احتياجها وأن الترشيح سيستمر من خلال “جدارة”.

وأصدرت وزارة الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، بعد اعتمادها من اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة برئاسة الوزير، وعضوية ممثلين من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء تتولى البت في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة؛ حيث سيكون نفاذ اللائحة المعتمدة بعد 90 يوماً من تاريخ اعتمادها.

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وأكدت الوزارة أن الترشيح للوظائف الحكومية مستمر من خلال “جدارة”، موضحة أن الإعلان عن الاحتياج والوظائف سيكون من خلال الجهات الحكومية نفسها بعد التمكين.

وبحسب المصادر فإنه لن يكون هناك أي إعلان هذا العام عن وظائف من خلال وزارة الخدمة المدنية.

للتسجيل في منصة التوظيف الإلكتروني “موقع جدارة” التابع لوزارة الخدمة المدنية من هنا

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