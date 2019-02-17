انت الان تتابع الدفاع الروسية: مسلحون يحتجزون لاجئي «الركبان» قسريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن اللاجئين في مخيم الركبان أكدوا أنه يتم احتجاز أغلبهم بشكل قسري في المخيم من قبل مسلحين مدعومين من قبل الولايات المتحدة. وقال كوناشينكوف، في بيان نقلته، روسيا اليوم، اليوم الجمعة: "خلال استطلاع أجراه ممثلو جمعية الهلال الأحمر السوري، أكد اللاجئون أن الغالبية العظمى منهم تم احتجازهم قسرًا في الركبان على يد وحدات متشددة تدعمها الولايات المتحدة، وأنهم لا يملكون أي معلومات عن إمكانية العودة بأمان إلى أماكن سكنهم السابقة".

وأضاف، أن روسيا والسلطات السورية أكدت مرارًا الاستعداد لتقديم المساعدة لهؤلاء اللاجئين في مناطق سيطرة الحكومة، مشيرًا إلى أن مركز المصالحة الروسي سيقيم مناطق إيواء مؤقتة في منطقتي جلب وجبل الغراب مزودة بمسكن دافئ وأكل والمستلزمات الأولية وطاقم طبي. وأكد أنه "سيتم تقديم وسائل نقل بري لكل اللاجئين من