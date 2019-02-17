استئناف الرحلات الجوية في مطار دبي الدولي

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أعلن مطار دبي الدولي، اليوم الجمعة، استئناف الرحلات، بعد أن تم إغلاقه جزئيا، بسبب نشاط طائرات مسيرة "درون" غير مصرح بها. وقال متحدث باسم المطار، وهو الأكثر ازدحاما في العالم، إنه تقرر تأجيل رحلات بالمطار، صباح الجمعة، للاشتباه في نشاط طائرات مسيرة، لكن الرحلات استؤنفت بعد توقف وجيز. واستمر التوقف من الساعة العاشرة و13 دقيقة بالتوقيت المحلي حتى الساعة العاشرة و45 دقيقة. من جهتها، قالت حكومة دبي إن "الإجراء هدفه ضمان سلامة المسافرين وجميع رحلات الطيران المقلعة من المطار والقادمة إليه"، مضيفة: "فترة التعليق للرحلات في مطار دبي لم تتعد 30 دقيقة".

وأوضحت هيئة الطيران المدني الإماراتي: "لدينا تعليمات واضحة للتعامل مع الطائرات المسيرة، والركاب بقوا في طائراتهم خلال فترة التعليق"، مؤكدة: "الإغلاق كان جزئيا فقط في منطقة الإقلاع، والتحقيق جار في واقعة الطائرة المسيرة".وقال سيف السويدي مدير الهيئة، في حديث مع قناة "العربية"، إن إجراءات التسجيل لمستخدمي

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