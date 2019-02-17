"فيسبوك" تستخدم بيانات المستخدمين لحماية موظفيها من التهديدات

أعلنت شركة فيسبوك أنها تجمع معلومات مهمة من منصتها لتحديد هوية الأشخاص الذين يشكّلون تهديداً للشركة أو للعاملين فيها، وذلك رداً على تقارير الإعلام التي تناولت أنظمة أمن المعلومات على شبكتها، وفقا للعين الإخبارية.

وذكرت قناة "سي إن بي سي" أنها التقت أكثر من 10 موظفين سابقين في مجال أمن المعلومات في "فيسبوك"، وقد تساءل بعضهم عن الأخلاقيات فيما اعتبر أنه ممارسة غير محددة بشكل واضح في الشبكة الاجتماعية.

وقال المتحدث باسم فيسبوك أنطوني هاريسون: "الفريق الأمني موجود للحفاظ على سلامة العمال وتفعيل إجراءات صارمة لحماية خصوصية الناس".

وأضاف: "نعتبر أن كل الادعاءات التي تفيد بأن الفريق الأمني في فيسبوك قد تعدى حدوده غير صحيحة"، موضحاً أنهم يستخدمون معايير صناعية لتقويم التهديدات ضد الموظفين والشركة على حد سواء، وتحويلها إلى سلطات إنفاذ القانون عند الضرورة.

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ودائماً ما تُحدّث فيسبوك لائحة الأشخاص الذين يجب على الفريق الأمني أن يراقبهم باستمرار لمنعهم من تشكيل أي خطر أو تهديد، وهذه اللائحة المسماة "بولو" تضم موظفين سابقين في الشركة تثير تصرفاتهم على الشبكة الاجتماعية التساؤلات.

وبالنسبة إلى الحالات التي تبدو فيها التهديدات حقيقية، سيتتبع الفريق الأمني من يقف وراءهم باستخدام بيانات الموقع من تطبيقات الشبكة أو مواقعها.

وتصرّ فيسبوك على أن عملياتها الأمنية مصممة لحماية خصوصية المشتركين فيها وتلتزم قوانين خصوصية البيانات.