مصر تطلق قمرا صناعيا جديدا

أعلن حسين الشافعي، مستشار وكالة الفضاء الروسية في مصر، إطلاق القمر الصناعي المصري "إيجيبت سات إيه" الخميس 21 فبراير/شباط الجاري، وفقا للعين الإخبارية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، السبت، عن الشافعي قوله إن "القمر الصناعي يُطلق من قاعدة الإطلاق الفضائي الروسية (بايكونور) في كازاخستان".

وأضاف الشافعي أن "هذا القمر الفضائي صنع بالمشاركة المصرية الروسية، وعوضا عن القمر الذي فُقد الاتصال به في فبراير/شباط 2015 بعد إطلاقه في 16 أبريل/نيسان 2014".

وأشار إلى أن القمر الجديد يتميز بمواصفات فنية زادت من قدرة ذاكرته باستخدام سعات أكبر، لافتا إلى أن مجموعة كبيرة من الباحثين المصريين شاركوا في تنفيذه.

وأوضح الشافعي أن الانتهاء من تصنيع القمر واختباراته نهاية الشهر الماضي، ونقله بطائرة خاصة من روسيا إلى "بايكونور"؛ إذ شهد الفريق المصري عمليات الاختبارات النهائية له، ودمج القمر بصاروخ الإطلاق من طراز (سيوز).

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وذكر أن القمر الجديد يتيح بصور عالية الدقة للأرض إمكانيات التخطيط العمراني، ورصد ظواهر التصحر والاعتداءات على أراضي الدولة، ومتابعة التركيب والنمو المحصولي، علاوة على متابعة مسارات البحار والأنهار ومجاري المياه.

فيما أشار محمود حسين، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بمصر، إلى أن دخول مصر عصر الفضاء صار واقعا بعد إقرار قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، وتخصيص أرض وميزانية لإنشاءاتها، وصدور اللائحة التنفيذية لها.

وأضاف أن "مصر تتعاون في مجال الفضاء مع دولٍ كثيرة في العالم، منها روسيا والصين واليابان وفرنسا وغيرها"، موضحا تخطيط مصر لإطلاق أقمار صناعية أخرى خلال العام الجاري يجري الإعلان عنها قريبا.

ووقّعت الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء بمصر عقدا مع مؤسسة "إينرجيا" الروسية خلال 2016، يتضمن التصنيع المشترك على مدى عامين للقمر الجديد (إيجيبت سات إيه)، بمشاركة مجموعة من الباحثين والمهندسين المصريين ممن شاركوا في تصنيع القمر السابق.