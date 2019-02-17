دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي لماذا دفعت جوجل إلى أبل 10 مليارات دولار؟

دفعت شركة جوجل العالمية، ما يصل إلى 10 مليارات دولار، إلى شركة أبل، وذلك من أجل ضمان خدمة بحث جوجل كمحرك بحث افتراضي في متصفح «سفاري» التابع للشركة الأمريكية.

تأكد من جهازك.. قراصنة يخترقون آبل لتثبيت تطبيقات مزيفة alqiyady 1 تأكد من جهازك.. قراصنة يخترقون آبل لتثبيت تطبيقات مزيفة

شاهد أيضاً: تأكد من جهازك.. قراصنة يخترقون آبل لتثبيت تطبيقات مزيفة

ومن جانبها، تواصل جوجل الدفع للشركة على مدى السنوات الماضية ليكون جوجل هو محرك البحث الافتراضي يمتصفحها «سفاري»، حيث تقدم الشركة هذه الخطوة لضمان توجيه مستخدمي iOS إلى خدمات جوجل بشكل تلقائي، كما تستفيد أبل في أنها تجني عوائد هذه الخدمات التي تتيحها لمستخدميها.

تحديث ثوري قادم لخرائط جوجل.. لن تضل وجهتك مجددًا alqiyady 1 تحديث ثوري قادم لخرائط جوجل.. لن تضل وجهتك مجددًا

شاهد أيضاً: تحديث ثوري قادم لخرائط جوجل.. لن تضل وجهتك مجددًا

ويقول محللون إن المبلغ الذي تدفعه جوجل ليس كبيرًا فحسب، ولكنه لا يزال يتزايد نظرًا لأن الأشخاص يبحثون أكثر على الأجهزة المحمولة، وتحميلات متجر iTunes App Store، وما تدفعه جوجل ليكون محرك البحث الخاص بها هو محرك البحث الافتراضي في نظام التشغيل التابع لأبل، ما يمثل 51% من إجمالي إيرادات أبل خلال 2018. المزيد:

Advertisements

أكثر 10 كلمات يبحث عنها العرب على محرك غوغل: أغلبها مشترك بين البلدان!

تسريب فيديو لتصميم هاتف آيفون المنتظر

فيديو طريف: بطل Home Alone يعيد تمثيل أشهر مشاهد الفيلم بمساعدة جوجل

فيديو: قرار صادم من الصين بخصوص هواتف آيفون

فيديو: هل تريد التخلص من إدمان الهاتف؟.. جوجل ستتولى المهمة

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي