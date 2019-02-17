دفعت شركة جوجل العالمية، ما يصل إلى 10 مليارات دولار، إلى شركة أبل، وذلك من أجل ضمان خدمة بحث جوجل كمحرك بحث افتراضي في متصفح «سفاري» التابع للشركة الأمريكية.
تأكد من جهازك.. قراصنة يخترقون آبل لتثبيت تطبيقات مزيفة alqiyady 1 تأكد من جهازك.. قراصنة يخترقون آبل لتثبيت تطبيقات مزيفة
شاهد أيضاً: تأكد من جهازك.. قراصنة يخترقون آبل لتثبيت تطبيقات مزيفة
ومن جانبها، تواصل جوجل الدفع للشركة على مدى السنوات الماضية ليكون جوجل هو محرك البحث الافتراضي يمتصفحها «سفاري»، حيث تقدم الشركة هذه الخطوة لضمان توجيه مستخدمي iOS إلى خدمات جوجل بشكل تلقائي، كما تستفيد أبل في أنها تجني عوائد هذه الخدمات التي تتيحها لمستخدميها.
تحديث ثوري قادم لخرائط جوجل.. لن تضل وجهتك مجددًا alqiyady 1 تحديث ثوري قادم لخرائط جوجل.. لن تضل وجهتك مجددًا
شاهد أيضاً: تحديث ثوري قادم لخرائط جوجل.. لن تضل وجهتك مجددًا
ويقول محللون إن المبلغ الذي تدفعه جوجل ليس كبيرًا فحسب، ولكنه لا يزال يتزايد نظرًا لأن الأشخاص يبحثون أكثر على الأجهزة المحمولة، وتحميلات متجر iTunes App Store، وما تدفعه جوجل ليكون محرك البحث الخاص بها هو محرك البحث الافتراضي في نظام التشغيل التابع لأبل، ما يمثل 51% من إجمالي إيرادات أبل خلال 2018. المزيد:
أكثر 10 كلمات يبحث عنها العرب على محرك غوغل: أغلبها مشترك بين البلدان!
تسريب فيديو لتصميم هاتف آيفون المنتظر
فيديو طريف: بطل Home Alone يعيد تمثيل أشهر مشاهد الفيلم بمساعدة جوجل
فيديو: قرار صادم من الصين بخصوص هواتف آيفون
فيديو: هل تريد التخلص من إدمان الهاتف؟.. جوجل ستتولى المهمة
تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا دفعت جوجل إلى أبل 10 مليارات دولار؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.