دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هل ينتهك تويتر خصوصية مستخدميه ويفضحهم؟!

عندما تكتب تدوينة قصيرة عبر حسابك الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يتيح لك الموقع أن تقوم بحذفها، ولكن هل تنتهى المسألة هكذا؟، هناك رآي آخر للخبراء.

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حيث يعتقد كثيرون أن «تويتر» يتيح للمستخدمين حذف الرسائل التي يرسلونها، ولكن حتى وإن فعلوا ذلك، فإن نسخة احتياطية آخرى تظل لدى المستقبل، إذا لم يختار المستخدم حذفها.

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كشف موقع «تيك كرنتش» التقني، عن طريق خبير قال إن موقع «تويتر» يحتفظ بالرسائل الخاصة لسنوات عدة، ومن ضمنها التدوينات المحذوفة ايضًا.

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وأوضح كاران سايني، الخبير في أمن المعلومات، إنه قد حصل من قبل على رسائل قديمة خاصة به كانت موجودة في ملف أرشيفي يحتوي على بياناته، وما لفت نظره أن الرسائل المحذوفة هذه كانت موجودة ضمن الملف.

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وكان الباحث نفسه، قد أكد في 2018، أنه اكتشف ثغرة تتيح له استعادة كافة رسائل «تويتر» المحذوفة، حتى عقب شطبها من جهتي المستقبل والمرسل، ولكنه لم يكشف عنها إلا اليوم عقب عثوره على الملف الأرشيفي هذا.

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عثورة الخبير التقني على رسائله التى كان قد حذفها منذ سنوات عدة، تعزز فرضية اختراق الموقع لخصوصية المستخدمين، وعدم احترام خصوصياتهم، وذلك بعد وقوع أمور مشابهة بهذا الأمر عن طريق خلل تقني تم الكشف عنه في يناير الماضي. المزيد:

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