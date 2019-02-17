شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يغلق شوارع فى القدس بعد تعرض مستوطن للطعن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأحد، الشوارع الرئيسية والفرعية فى محيط مستوطنة (جيلو)، جنوب القدس المحتلة، والحاجز العسكرى الثابت الفاصل بين مدينتى بيت لحم والقدس، بعد تعرض مستوطن لحادث طعن.
وقال شهود عيان فى القدس أن الاحتلال شرع بفرض إجراءات مشددة على الحواجز (المعابر) العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسية لمدينة القدس، ما تسبب باختناقات وازدحامات مرورية شديدة.
وكانت مصادر عبرية قد أفادت بإصابة مستوطن فى الأربعينات من عمره بجروح فى حادثة طعن بمستوطنة (جيلو).
وقال بيان لشرطة الاحتلال- نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية- أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى "تشعاريه تصيدق" غربى القدس، بينما لاذ الفاعل بالفرار من المكان، وأكد البيان أن خلفية الحادث لم تتضح بعد.
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