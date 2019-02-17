المعلمون العراقيون يبدأون إضرابا عن العمل

العراق/علي جواد/الخليج 365

بدأ المعلمون في غالبية المدن العراقية، الأحد، إضرابا عن العمل، احتجاجاً على عدم تلبية الحكومة الاتحادية لمطالبهم التي تقدموا بها عن طريق نقابة المعلمين طيلة السنوات الماضية.

وقال ياسين محمد عضو نقابة المعلمين للأناضول، إن "المعلمين في محافظات مختلفة بدأوا اليوم إضرابا عن الدوام ليومين، تلبية لنداء اطلقته النقابة بهذا الخصوص".

وأوضح محمد أن "ابرز المطالب التي بسببها جاء الاضراب هو تراجع الواقع التربوي، خصوصا بعد خروج العراق من التصنيف الدولي الخاص بجودة التعليم، وإصلاح المناهج الدراسية التي باتت تؤثر على الطلبة والمعلمين".

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وتابع "وعدم منح المعلمين حقوقهم الخاصة بالسكن والامتيازات الأخرى التي يحظى بها موظفو الدولة خصوصا في البرلمان ورئاسة الحكومة".

وتابع محمد أن "المطالب ايضا تركزت على توفير الأبنية المدرسية المناسبة، إذ توجد مئات المدارس الطينية، أو لجأت بعض المدارس الى نظام الفترات الثلاثة لدوام الطلاب وهذا يؤثر على المستوى العلمي لهم".

وعلى مدى الأشهر الماضية تظاهر المئات من المعلمين في عدة محافظات وسط وشمالية وجنوبية مطالبين الحكومة الاتحادية بصرف رواتبهم المتأخرة، وايقاف عملية الاستقطاع من الرواتب الشهرية.