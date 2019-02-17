الأردن.. تعليق دوام مدارس عجلون وجامعتها على خلفية أحداث أمنية

عمان / ليث الجنيدي/ الخليج 365

قرر وزير التربية والتعليم الأردني وليد المعاني، السبت، تعليق دوام مدارس محافظة عجلون شمالي البلاد ليوم الأحد، على خلفية أحداث أمنية، بحسب صحيفة "الغد" المحلية.

كما قرر "عبد الله سرور الزعبي" رئيس جامعة البلقاء التطبيقية (حكومية) تعليق الدوام في كلية عجلون الجامعية ليوم غد الأحد، بحسب المصدر نفسه.

وتجدد مساء السبت إطلاق النار في مدينة عنجرة، شمالي الأردن، من قبل محتجين على خلفية مقتل شاب إثر "مشاجرة" مع الأمن، الجمعة.

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ووقع الحادث مساء الجمعة إثر مشاجرة بين أفراد دورية أمن ومواطنين رفضوا إبراز هوياتهم المدنية؛ تطورت بعد تدخل آخرين إلى أعمال شغب تبعها إطلاق أعيرة نارية.

وفي وقت سابق السبت، قال المتحدث باسم مديرية الأمن العام "عامر السرطاوي"، إن دورية أمنية أوقفت ليل الجمعة مركبة عمومية وبداخلها شخصان رفضا إبراز الهوية، وقاوما طاقم الدورية قبل الاتصال بمجموعة من أقاربهما.

وأوضح أن "الوضع تطور بعد حضور أقارب الشخصين؛ ما أدى إلى وقوع شجار وإصابة 4 من رجال الأمن".

وتابع: "ورد بعد ذلك بلاغ بإسعاف شخصين مصابين بأعيرة نارية مجهولة المصدر للمستشفى، وما لبث أحدهما أن فارق الحياة، وجرى تحويل جثته للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما يخضع الآخر للعلاج".