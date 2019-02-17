الإعلان عن #وظائف_شاغرة للجنسين في مديرية السجون

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن طرح عدد من الوظائف الصحية المؤقتة (لوكم) للرجال والنساء السعوديين وغير السعوديين في مدينة الرياض وجدة وجازان بمسمى طبيب مقيم. – أن تكون الشهادة المطلوبة بكالوريوس في الطب والجراحة. – الحصول على بطاقة التصنيف المهني وشهادة التسجيل والتصنيف سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. Advertisements – ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية التي سوف تحدد لاحقاً. – صورة من إثبات الهوية الوطنية (للسعوديين) وصورة من إقامة العمل سارية المفعول لغير السعوديين. – موافقة جهة العمل التي يعمل بها غير السعوديين وصورة من المؤهلات العلمية والعملية والسيرة الذاتية. وللتقديم ترسل السيرة الذاتية مع الوثائق المطلوبة إلى البريد الإلكتروني ([email protected])، وذلك في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه وسيتم استبعاد أي طلب غير مطابق للشروط.

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