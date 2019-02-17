شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العقوبات المنتظرة للمحطات المتهاونة في نظافة المساجد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

كشف نائب رئيس المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق فهد الصالح، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية بصدد تطبيق الغرامات على محطات الوقود المتهاونة في الاهتمام بالمساجد ومرفقاتها، وستكون هذه أول أسباب الإغلاق لحين اكتمال تشغيل المحطة.

وبحسب الوطن فقد أكد “الصالح” خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي المصاحب لافتتاح أول جامع يبنى بتبرعات رسائل «sms» للمشتركين، أن عدد مساجد الطرق بلغ 4500 مسجد على مستوى المملكة، وكانت هناك 6 شركات مؤهلة تتطلع للاستحواذ على نحو 180 محطة طرق، وتجاوز عدد الشركات المؤهلة لصيانة وتشغيل المحطات وملحقاتها حاليا 20 شركة، مما يعني أن هدف الاستحواذ والتنافس سيتضاعف.

وأفاد مدير عام شركة أينوك للخدمات البترولية بالمملكة محمد بوعبيد، أن محطات الطرق تعاني من قلة الوعي حيث إن عمر محطات أينوك لا يتجاوز 4 سنوات، وتمت إعادة تأهيل دورات المياه 3 مرات بمعدل مرة سنويا، بسبب سوء الاستخدام؛ مما يسهم في رفع عقود الصيانة.

وأوضح أن ملاك المشاريع الخدمية والمنشآت يعانون من المحافظة على جودة الخدمة، حتى أصبحت تكلفة صيانة المحطات في السعودية الأعلى خليجيا بسبب نقص وعي المجتمع، وهذا يتطلب دعم كافة الجهات لضمان استدامة جودة المشاريع الخدمية في المملكة.