شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب: القيادة الرشيدة عازمة على الانتقال بالبلاد إلى عالم آخر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الكاتب خالد الربيش أن القيادة الرشيدة تؤكد يوماً بعد يوم عزمها على استمرار تطوير مدن المملكة، والانتقال بها إلى عالم آخر، عنوانه “التقدم والازدهار”، الذي لا يستثني أياً من مناطقها أو مدنها.

وأشار الكاتب في مقال له بصحيفة “الرياض” إلى أن العاصمة “الرياض” كانت مع موعد جديد مع عمليات التطور المنشود، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- الذي دشن ووضع حجر الأساس لـ 1281 مشروعاً تنموياً، بإجمالي استثمارات بلغت 82 مليار ريال.

وبين أن ضخامة الاستثمارات وكثرة المشروعات، في الرياض وحدها، لا يعكس سوى أمر واحد، وهو أن مستقبل العاصمة مطمئن للغاية، وأن قطار التنمية الذي انطلق فيها، بالتزامن مع إعلان رؤية المملكة 2030 قبل أكثر من عامين، سيواصل طريقه المرسوم له، وأن على الجميع الترقب للمشهد التنموي الذي ستكون عليه الرياض، عندما تكتمل هذه المشروعات، وتبدأ تعطي ثمارها المرجوة.

وشدد على أن مشروعات الرياض التنموية لم تقتصر على قطاع اقتصادي دون غيره، توزعت بين ما يدعم ريادي الأعمال، وأخرى تجلب التقنيات الحديثة، وثالثة تختص بالترفيه والسياحة والطاقة النظيفة والقائمة تطول.

وأضاف قائلا:(لا أبالغ إذا أكدت أنه بالأمس، كان العالم كله يتابع، كيف تترجم المملكة الآمال والتطلعات التي احتوتها رؤية 2030 إلى واقع قائم معاش، في صورة مشروعات ضخمة نراها ونتلمسها، بعضها أبصر النور بالفعل، والبعض الآخر في طور التأسيس والتجهيز، وكيف تجتذب المملكة كبرى الشركات الأجنبية للعمل في البلاد، وكيف تقنع كبار المستثمرين في العالم أن المملكة بيئة صالحة لاستثماراتهم ونموها بالصورة التي يتمنونها).