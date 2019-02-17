27 موقعا على القمر تحمل أسماء صينية

أطلق الاتحاد الفلكي الدولي 5 أسماء صينية على مواقع جغرافية فوق سطح القمر بمنطقة هبوط المسبار الصيني "تشانج- آه 4" على الجانب المظلم من القمر، ليصل عدد المواقع الجغرافية التي أطلق عليها أسماء صينية إلى 27 موقعاً، وفقا للعين الإخبارية.

وذكرت شبكة أخبار "شين لانج" الصينية أن إدارة الفضاء الوطنية الصينية عقدت مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع الأكاديمية الصينية للعلوم، والاتحاد الفلكي الدولي، الجمعة الماضي، للإعلان عن الأسماء الجديدة.

وأعلن الاتحاد الفلكي الدولي موافقته على إطلاق اسم "ستاتيو تيانخه" على موقع هبوط المسبار الصيني، إذ تشير كلمة "تيانخه" في اللغة الصينية إلى "درب التبانة"، وطبقا لاتفاقية خاصة بالاتحاد تضاف إلى الاسم الكلمة اللاتينية "ستاتيو" والتي تعني "قاعدة".

وتضم منطقة هبوط المسبار الصيني 3 حفر وتلاً، وأُطلِق عليها أسماء "جينو، خيجو، تيانجين، تايشان أو مونت تاي"، وهي أسماء ذات دلالة تاريخية في الحضارة الصينية، إذ تشير كلمة "جينو" إلى جنيّة من الجنيات الـ7 التي أنجبها إمبراطور الصين، وكانت تنسج السحب في السماء وتغزل ملابس الخلود.

وقال ليو جي تشونج، مدير المركز الصيني لاستكشاف القمر والهندسة الفضائية التابع لمصلحة الفضاء في الصين، إنَّ الحفر الـ3 ترسم شكلاً مثلثاً، وتحيط بنقطة الهبوط "ستاتيو تيانخه"، وتبدو كالمثلث الصيفي الذي يبرز ليلاً في السماء في نصف الكرة الشمالي خلال الفترة من يونيو/حزيران إلى ديسمبر/كانون الأول.

ويوضح أنَّ التل "مونت تاي" الذي استُخدِم لتحديد موقع الهبوط تمَّت تسميته بهذا الاسم نسبةً لجبل "تاي" أهم الجبال العظيمة الـ5 في الصين.

وسبق أن تقدمت الصين في أغسطس/آب 2010، وأكتوبر/تشرين الأول عام 2015، بطلب لتسمية مواقع هبوط مركبتيها الفضائية "تشانج- آه 1" و"تشانج- آه 3"، وحصلت على موافقة الاتحاد الفلكي الدولي.

وأعلنت إدارة الدولة للعلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطني أنَّ الاتحاد أطلق أسماء العلماء الصينيين تساي لون، بي شنج وتشانج يوي تشه على 3 فوهات على سطح القمر خلال مهمة "تشانج- آه 1" إلى القمر.

وفي يناير/كانون الثاني من هذا العام، تقدمت الصين مرة أخرى بطلب إلى الاتحاد الفلكي الدولي للحصول على الموافقة للأسماء الـ5 الجديدة.

ووفقاً لشبكة أخبار "شين لانج" الصينية، هناك أكثر من 9 آلاف اسم لمواقع جغرافية معتمدة من الاتحاد الفلكي الدولي على القمر منها 27 موقعاً صينياً، أما غالبية الأسماء فهي أمريكية وروسية.

وهبط مسبار "تشانج-آه 4" الصيني الذي انطلق في 8 ديسمبر/كانون الأول في الفوهة القمرية المعروفة بـ"فون كارمان" داخل حوض القطب الجنوبي "أيتكين"، المعروفة بكونها واحدة من أكبر الفوهات الصدمية في النظام الشمسي، وذلك في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

والفوهة القمرية هي الأشكال الشبه دائرية التي نشاهدها على سطح القمر، والتي تتشكل عن طريق اصطدام النيازك والكويكبات بالسطح، بعضها كبير ويصل قطره لحوالي 209 كيلومترات وتمتلئ بالحمم البركانية، والبعض الآخر صغير جداً ويصل قطره إلى حوالي 61 سنتيمتراً.

وتسمّى مجموعة من الفوهات القمرية على سطح القمر بأسماء العلماء تكريماً لجهودهم وإنجازاتهم العلمية.