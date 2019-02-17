النائب محمد فؤاد: مشروع قانون "الأحوال الشخصية" يتضمن عقوبات رادعة

أعرب النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب ومقدم أحد مشروعات قوانين الأحوال الشخصية عن شكره لمنظمين ندوة "للسيدات فقط" والحضور، مضيفًا أن قوانين الأحوال الشخصية لا يمكن تغييرها بناء على مواقف شخصية؛ فالغرض من هذه الندوة والندوات الأخرى التي عقدت بمختلف المحافظات هو الوصول إلى معاناة المواطنين والاستماع إليها لإيجاد حلول حقيقية لها على أرض الواقع.
وقال فؤاد، إنه توجد شائعات عن أن مشروع قانوني للأحوال الشخصية سيسهل خطف الأطفال وهذا علي عكس الحقيقة؛ فالقانون الحالي وقانون العقوبات لا يجرم خطف الأطفال، بينما تضمن مشروع القانون عقوبات رادعة لمن يمتنع عن إعادة الصغير بعد الاستضافة من حبس وغرامة، موضحًا أن الأب الذي لا يقوم بمسؤولياته لا يستحق الحياة.
جاء ذلك خلال ندوة "للسيدات فقط" حول تعديلات الأحوال الشخصية، بحضور النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ومقدم أحد مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، والمستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشؤون الأسرة.
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