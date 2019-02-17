دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters علم علم السعودية - أرشيف -سعودي يحرق زوجته ويعترف بقتلها أمام النيابة

اعترف شاب سعودي في الثلاثينات من العمر أمام محكمة الليث العامة (180 كم عن مكة المكرمة) في جريمة بشعة بقتل زوجته داخل منزلهما مساء الثلاثاء الماضي.

وفي تفاصيل الجريمة التي هزت المجتمع السعودي في محافظة الليث، نقل شاب يستوطن مركز غميقة شرقي المحافظة، زوجته جثة هامدة إلى مستشفى الليث العام، وقد ظهرت عليها آثار كي بالنار وكدمات في أنحاء من جسدها.

وادعى الشاب أن زوجته ماتت بشكل عادي في منزلهما، إلا أن إدارة المستشفى استدعت الشرطة التي بدورها قبضت على الشاب وحققت عن ملابسات الجريمة.

وأحيل المشتبه به للنيابة العامة، التي أجرت معه تحقيقا موسعا انتهى باعترافاته بقتل زوجته البالغة من العمر 22 عاما.

وبحسب المعلومات فإن الجاني تزوج حديثا من الضحية ولم يمر على زواجهما سوى شهرين.

المصدر: صحيفة "سبق" السعودية