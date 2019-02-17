التحفظ على ممدوح حمزة للغد لاستكمال التحقيقات معه بتهمة «نشر أخبار كاذبة»

دبي - بواسطة محمد فارس قررت النيابة العامة، مساء السبت، التحفظ على الاستشاري الهندسي ممدوح حمزة إلى الغد، في قسم التجمع الأول، لاستكمال التحقيقات معه، بعد وصول تحريات الأمن في اتهامه بنشر أخبار كاذبة. واستمرت التحقيقات مع ممدوح حمزة 3 ساعات متواصلة. شاهد أيضًا بالصور: سيارة البابا في الإمارات تخطف الأنظار إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار جديدة من خلال تطبيق واتساب أرسل "اشتراك" ل

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