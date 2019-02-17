شكرا لقرائتكم خبر عن إحرامات للحج بتقنية «النانو».. تعرف على التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

أكد حمد اليامي – صاحب ابتكار صناعة احرامات للحج بتقنية النانو- أن فكرة ابتكار إحرامات معالجة بتقنية النانو الفضية، جاءت للحيلولة دون انتشار الأمراض المعدية بين الحجاج والمعتمرين، موضحاً انه استلهم الفكرة من ثلاجات الموتى.

وببن أنه بالرغم من أن سوق بيع إحرامات الحجاج والمعتمرين بلغ 10 مليارات ريال، إلا أنه لا يتجاوز نصيب السوق السعودي 5% من القيمة الإجمالية للقطاع، مبديا استغرابه من غياب مصانع النسيج والخاصة بإحرامات الحج والعمرة في المملكة.

ووفقا لـ«عكاظ» فقد أكد اليامي “أن فكرة ابتكار إحرامات معالجة بتقنية النانو (المانعة لانتشار البكتيريا)، جاءته عندما كان موظفاً في قسم ثلاجة الموتى بأحد القطاعات الصحية للحيلولة دون انتشار الأمراض المعدية بين الحجاج والمعتمرين، مشيرا إلى أنه عرض الابتكار على معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة للاستفادة منه.

وأشار اليامي إلى أن هناك 20 ألف وظيفة دائمة تنتظر السواعد الوطنية المدربة في حصول موافقات مباشرة من الجهات المسؤولة في الاستفادة من دعم المنتج الوطني لتصديره خارج المملكة لكافة أنحاء العالم، مبيناً أن هناك دولا عدة تقوم على صناعة الإحرامات منها مصر وباكستان وإندونيسيا والصين.

وشدّد اليامي على ضرورة تحرك الجهات المعنية بدعم وتشجيع شباب وشابات الأعمال بالمملكة لتبني تلك الصناعات الحيوية، انطلاقا من مكانة المملكة، مهوى أفئدة قلوب المسلمين