الان تتابع تويتر يحجب تغريدة لخامنئي تُحرض على القتل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

حذف موقع تويتر تغريدة نشرها حساب للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، لتحريضها على تصفية الروائي المعروف سلمان رشدي.

ونقلت قناة “الحرة” الإخبارية، تصريحاً لمتحدث باسم تويتر لموقع “BuzzFeed” الإخباري، قال فيه من المخالف لمبادئنا توجيه تهديدات تحمل عنفاً أو تعبر عن رغبة بإيقاع أذى جسدي حقيقي، أو موت، أو مرض لأي شخص أو مجموعة من الناس.​​

ويُذكر أن مُرشد إيران السابق الخميني، أفتى بقتل الكاتب سلمان رشدي منذ 1989، مقابل مكافأة مالية.