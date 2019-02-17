شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 18 شخصا من مليشيا الحوثى فى مواجهات بمحافظة الضالع اليمنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 18 من عناصر مليشيا الحوثى الانقلابية مصرعهم، وأصيب آخرون، السبت، خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمنى فى جبهة دمت شمالى محافظة الضالع جنوب اليمن .
وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) أن المواجهات اندلعت عقب محاولة مجموعات من المليشيا التسلل اليوم باتجاه موقع (القدم)، ومنطقة الرحبة شرقى قرية بيت اليزيدى جنوب مديرية دمت؛ أسفرت عن مصرع 12 من عناصر المليشيا، وجرح ستة آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار .
وفى السياق، استهدفت مدفعية الجيش اليمنى اليوم مواقع وتجمعات المليشيا فى موقع خارم وتبة (الثعيل) جنوبى مدينة دمت؛ أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا، وتدمير طقم تابع لها .
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 18 شخصا من مليشيا الحوثى فى مواجهات بمحافظة الضالع اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.