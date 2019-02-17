شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 18 شخصا من مليشيا الحوثى فى مواجهات بمحافظة الضالع اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 18 من عناصر مليشيا الحوثى الانقلابية مصرعهم، وأصيب آخرون، السبت، خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمنى فى جبهة دمت شمالى محافظة الضالع جنوب اليمن .

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) أن المواجهات اندلعت عقب محاولة مجموعات من المليشيا التسلل اليوم باتجاه موقع (القدم)، ومنطقة الرحبة شرقى قرية بيت اليزيدى جنوب مديرية دمت؛ أسفرت عن مصرع 12 من عناصر المليشيا، وجرح ستة آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار .

وفى السياق، استهدفت مدفعية الجيش اليمنى اليوم مواقع وتجمعات المليشيا فى موقع خارم وتبة (الثعيل) جنوبى مدينة دمت؛ أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا، وتدمير طقم تابع لها .