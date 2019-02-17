أعمال شغب شمالي الأردن.. قتيل وإصابة 4 من رجال أمن

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty عناصر من الأمن الأردني (ارشيفية)

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، السبت، إن "دورية مشتركة من الأمن العام وقوات الدرك" أوقفت "أثناء عملها في محافظة عجلون مساء الجمعة إحدى المركبات العمومية وبداخلها شخصان".

وأضاف السرطاوي في بيان "عند الطلب منهما (الراكبان) إبراز اثباتاتهما الشخصية رفضا ذلك، وقاما بمقاومة طاقم الدورية".

وتابع "قاما بالاتصال بمجموعة من أقاربهما (...) وحضرت مجموعة منهم وقاموا بالتهجم على طواقم الدورية بالحجارة".

وأوضح الناطق باسم مديرية الأمن أنه "تم التعامل معهم بالغاز المسيل للدموع، وتفريقهم وتمت السيطرة وضبط الشخصين اللذين كانا داخل المركبة العمومية وتم اصطحابهما للمركز الأمني".

وأشار السرطاوي إلى أن ذلك أسفر عن "إصابة 4 من طاقم الدورية وأضرار مادية في إحدى المركبات الامنية".

وأردف "بعد ذلك عادت مجموعة من الأشخاص قاموا بأعمال الشغب وإغلاق للطريق العام وإلقاء الحجارة على المركبات المارة (...)، وإطلاق العيارات النارية بصورة مباشرة باتجاه القوة الأمنية من داخل منطقة حرجية".

كما قاموا "بحرق مركبة حكومية والاعتداء على مبنى وسكن محافظ عجلون وبعض المؤسسات الحكومية"، مما أدى إلى "احتراق جزء من سكن محافظ عجلون وإصابة هذه المباني بأعيرة نارية من أسلحة رشاشة".

وأضاف السرطاوي "بعد ذلك ورد بلاغ بإسعاف شخصين مصابين بأعيرة نارية مجهولة المصدر للمستشفى، ما لبث أحدهما أن فارق الحياة (...) فيما لا يزال الشخص الآخر قيد العلاج"، كما أصيب "أحد المواطنين بعيار ناري في منطقة البطن".

وفي السياق، نصحت السفارة الأميركية في عمان في بيان رعاياها بتجنب التوجه إلى محافظة عجلون.

وقال بيان السفارة "نظرا لاستمرار نشاطات الشرطة والاحتجاجات في عجلون، تنصح السفارة في عمان وبشدة بتجنب الذهاب إلى عجلون".

وطالبت السفارة رعاياها بمتابعة الأخبار المحلية والابتعاد عن أماكن التظاهرات والمحافظة على الامن الشخصي، وتحذير الأصدقاء وأفراد العائلة.