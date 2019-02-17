ألمانيا.. عودة احتجاجات «السترات الملونة» للمطالبة بتحسين المعيشة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ظاهر حوالي 2000 شخص في ألمانيا السبت، ممن أطلقوا على أنفسهم "السترات الملونة" اقتداء بحركة "السترات الصفراء" في فرنسا، وتجمعوا في عواصم العديد من الولايات الألمانية.

وفي حالة إضافة بيانات الشرطة وبيانات المراقبين يبلغ عدد من شاركوا اليوم في المظاهرات الاحتجاجية إجمالاً حوالي 2000 شخص.

وتطالب حركة "السترات الملونة" بتحسين ظروف العمل في أنحاء ألمانيا وتحسين التعليم والرعاية الصحية.

دعت حركة الحشد المسماة "انهض" بقيادة اليسارية سارة فاغنكنيشت إلى التظاهر في 14 مدينة تحت شعار: "نحن كثيرون. نحن متنوعون. فاض بنا الكيل!".

وذكرت بيانات الشرطة أن حوالي 500 شخص شاركوا في المسيرة التي خرجت بالعاصمة برلين، كما تظاهر عدة مئات بكل من مدن هامبورغ وكيل وشفيرين.

وقدرت الشرطة أن حوالي 100 شخص تجمعوا في مركز مدينة ماغديبورغ، وقالت إن "مسيرتهم كانت سلمية".

وقال متحدث باسم الشرطة إن "100 شخص أيضاً شاركوا في مسيرة بمدينة إرفورت، كان عدد المرتدين للسترات الملونة بينهم قليلاً".

تقول حركة "انهض" التي تأسست في صيف عام 2018 إن "عدد أعضائها بلغ حالياً حوالي 170 ألف عضو في جميع أنحاء ألمانيا.