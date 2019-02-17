42.2 مليار درهم أرباح قطاع التمويل والمصارف بنمو 11%

حقق قطاع البنوك وشركات التمويل (19 بنكاً وشركة تمويل) أرباحاً صافية مقدارها 42.2 مليار درهم عام 2018، بنمو نسبته11%، مقارنه مع أرباح عام 2017 البالغة 37.82 مليار درهم.

أوصت مجالس إدارة البنوك وشركات التمويل، الجمعيات العمومية في اجتماعاتها المقبلة بتوزيعات نقدية بقيمة 18.771 مليار درهم؛ حوالي 44.5% من صافي الأرباح، إضافة إلى إعلان بنك الفجيرة الوطني عن توزيع أسهم بنسبة 12.5%، حوالي 205.56 مليون سهم، إضافة إلى توزيعات نقدية بنسبة 7.5% من القيمة الاسمية للسهم؛ أي 123.33 مليون درهم.

وشهدت أرباح البنوك نمواً متفاوتاً (باستثناء بنك الاتحاد الوطني الذي تراجعت أرباحه بنسبة 27.92%)، وتراوح النمو في الأرباح ما بين 6.82% لبنك الشارقة الإسلامي، و346.2% للبنك العربي المتحد.

ويرجح أن تبدأ البنوك بضخ سيولة التوزيعات النقدية على المساهمين مع بداية الربع الثاني من العام الحالي، كما يرجح الخبراء أن يتم ضخ جزء من هذه التوزيعات إلى أسواق المال، لاستثمارها في الأسهم، بعد أن تراجعت أسعارها في الأسواق إلى مستويات مغرية ومجدية للاستثمار.

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وتصدر بنك أبوظبي الأول، قائمة البنوك الأكثر ربحية لعام 2018، محققاً أرباحاً صافية مقدارها 12.01 مليار درهم، زادت بنسبة 10%، مقارنة مع 2017. فيما تصدر البنك العربي المتحد، قائمة البنوك الأكثر نمواً في الأرباح بنسبة نمو بلغت 346.2%، لتصل أرباحه إلى 77.2 مليون درهم.

وتصدر بنك أبوظبي الأول، قائمة البنوك الأكثر توزيعاً نقدياً، بنسبة توزيع مقترحة وصلت إلى 74% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

ويأتي هذا النمو في أرباح البنوك، مع رفع المصرف المركزي أسعار الفائدة 4 مرات، بواقع ربع نقطة كل مرة خلال عام 2018، ومع ارتفاع إجمالي تمويلات القطاع المصرفي ككل 4.8%، خلال العام الماضي (بزيادة مقدارها 76.3 مليار درهم)، قفز إجمالي التمويل المصرفي إلى 1.657 تريليون درهم مع نهاية ديسمبر في العام الماضي.

وتعززت قدرة القطاع المصرفي على تقديم التمويل اللازم للقطاعات مختلفة الملاءة المالية العالية «كفاءة رأس المال»، التي وصلت إلى 18.2%، وهي أعلى من متطلبات المصرف المركزي و«بازل3»، إضافة إلى توفر سيولة عالية لدى البنوك مع استقطابها مزيداً من ودائع العملاء خلال العام الماضي، بمقدار 128.3 مليار درهم، مما أدى إلى نمو إجمالي الودائع 7.9%، إلى 1.756 تريليون درهم، مع نهاية ديسمبر الماضي.