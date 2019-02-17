شكرا لقرائتكم خبر عن تشتّت الخدمات.. هل من حل؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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جمال الدويري

بدلاً من مجمع متكامل للخدمات يضم جميع الدوائر المحلية للإمارة، بحيث يتسنى لأي طالب خدمة أن يقدم معاملته كاملة في مبنى واحد دون أن يغادره، لماذا لا نصل إلى دائرة واحدة لكل الخدمات التي يتصل بعضها ببعض.

نذكر جيداً فكرة «الشباك الواحدة» التي أطلقت قبل مدة، وكان المراجع يقدم معاملته، فتنجز من «نافذة واحدة»، ولكن ذلك لم يطبق فعلياً على جميع الدوائر، ولا على جميع الخدمات.

مازالت قضية إيجار المنزل أو تركه، تتطلب من المستأجر أن يراجع البلدية، ولا يمكنه مراجعة الكهرباء، إلا بعد أن ينجز الأولى، ثم يدخل في قضية المتابعات ويبدأ بعدها في مسألة «الغاز»، ثم «الواي فاي»، وما يتبع من أمور، تأخذ وقتاً طويلاً حتى تنتهي أموره ويستقرّ.

حتى مخالفات السير، ما زال بعضها يتطلب مراجعة مالك السيارة شخصياً في حال كانت هناك نقاط على رخصة القيادة، أو أن بعض المخالفات هي للشركات التي تستعين بها الشرطة لتخطيط الحوادث، في إمارة دون إمارة أخرى، فلا يمكنك استكمال تجديد ملكية المركبة إلا بعد مراجعة أكثر من مكان.

مسألة الدائرة الواحدة التي تقدم جميع الخدمات المتصلة بعضها ببعض، أصبحت ملحّة بشكل كبير، فلا أحد لديه الوقت والجهد ليضيّع أكثر من يوم في معاملات، خاصة تلك التي لا يتسنّى له إنجازها إلا هو شخصياً، ولا يقبل أن يكلف أحداً عنه.

بعض الدوائر، تشترط الدرهم الإلكتروني لإتمام معاملتها، وهو إجراء سليم مادامت تجد فيه سلامة ودقة في تحويل الأموال إلى البنك، بدلاً من التعامل «النقدي»؛ ولكن هل لدى هذه الدائرة جهاز لشراء بطاقة «الدرهم الإلكتروني»، أم أن على المراجع زيارة دائرة أخرى لشرائها، ثم العودة لاستكمال المعاملة.

المستوى الذي وصلت إليه طرائق الخدمات في الإمارات، أفضل منها بكثير من دول العالم، وهي أيسر من أغلبية الدول إن لم يكن جميعها، وكلنا نعي حتى في أوروبا ماذا يعني إجراء عمل أو طلب خدمة، وما يتطلبه من وقت وبيروقراطية، ومراجعات، ولكن مادامت الإمارات تميزت في هذا الشأن، فإن عليها المواصلة حتى التميز الكامل.

التطبيقات الذكية سهلت الكثير من الأمور، وعمليات الربط الإلكتروني للبنوك، والبطاقات الائتمانية حلت الكثير من المشكلات، وخلصتنا من ساعات مهدرة بلا معنى، ولكن مادام الأمر هكذا، فإن من الضروري أن يكون هناك اتفاق، وبخاصة في الدوائر المحلية في كل إمارة، على أن ينجز المراجع معاملته في مكان واحد، وعلى رقم دور واحد، وفي موقف سيارة واحد، ثم تتفاهم هذه الدوائر فيما بينها على الرسوم والإجراءات.

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