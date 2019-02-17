بنس يدعو الحلفاء الأوروبيين إلى زيادة نفقات الدفاع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حض نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بخوان جوايدو رئيساً لفنزويلا، ودعا الحلفاء الأوروبيين إلى زيادة نفقاتهم الدفاعية، كما دعاهم مجدداً إلى الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، واتهم طهران بأنها تخطط لمحرقة نازية (هولوكوست) جديدة، وأكد أن الولايات المتحدة «ستلاحق» تنظيم «داعش» حتى بعد هزيمته في سوريا.

وحث بنس، السبت الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بجوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا. وقال بنس، أمام مؤتمر الأمن في ميونخ: «علينا جميعاً أن نقف مع الشعب الفنزويلي حتى استعادة الحرية والديمقراطية بالكامل (...) لذا، نحض اليوم الاتحاد الأوروبي على الوقوف إلى جانب الحرية والاعتراف بجوايدو رئيساً شرعياً وحيداً لفنزويلا».

وقال بنس إنه بعد أن أصبحت الولايات المتحدة أول دولة تعترف برئيس البرلمان رئيساً لفنزويلا «حذت 52 دولة بينها 30 من حلفائنا الأوروبيين حذو أمريكا».

وشدد على أنه «حان الوقت لباقي دول العالم أن تقدم على ذلك». وأضاف «مرة أخرى يمكن لعالم واحد أن يتخذ موقفاً مؤيداً للحرية في العالم الجديد».

وحث نائب الرئيس الأمريكي، شركاء بلاده في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على زيادة نفقاتهم الدفاعية.

وأشار إلى أن الوقت الراهن، يشهد تضاعف عدد دول (الناتو) التي خصصت 2% من إجمالي ناتجها المحلي لأغراض الدفاع، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعد نتيجة لمطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي رفع نفقات الدفاع الأمريكية بشكل كبير؛ حيث يعول على القوة العسكرية والاقتصادية.

وأضاف بنس: «أمريكا اليوم هي أقوى من أي وقت مضى كما أنها تقود العالم بشكل أكبر». ولم يتحدث بنس، عن ألمانيا في كلمته بشكل مباشر.

وقال بنس، أمس السبت، أمام مؤتمر ميونخ الدولي للأمن: «حان الوقت بالنسبة لشركائنا الأوروبيين أن يقفوا إلى جانبنا».

وكان نائب الرئيس الأمريكي، دعا الأوروبيين الخميس، خلال مؤتمر وارسو للشرق الأوسط إلى التخلي عن الاتفاق. ويتهم الغرب، إيران، بالتدخل في نزاعات إقليمية مثل الحرب في سوريا واليمن.

وفي الوقت نفسه، وجه نائب الرئيس الأمريكي، شكر بلاده إلى كل الشركاء الأوروبيين الذين اتخذوا موقفاً معارضاً بشكل واضح حيال مشروع خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2». وقال: «نريد أيضاً أن تتخذ دول أخرى مثل هذا الموقف»، وأضاف: «لا يمكننا ضمان الدفاع عن الغرب إذا اعتمد شركاؤنا في حلف شمال الأطلسي على الشرق».

وانتقد تركيا أيضاً من دون أن يذكرها بالاسم، وقال: «لن نقف متفرجين عندما يقوم شركاء في الحلف بشراء أسلحة من أعدائنا». ويعد شراء تركيا لنظام دفاع صاروخي روسي، من أكبر النقاط الخلافية بين أنقرة وواشنطن.

وقال إن «الولايات المتحدة تحتفظ بوجود قوي في المنطقة» و«ستواصل ملاحقة فلول «داعش» في كل مكان».(وكالات)