«الهلال» تفتتح مشروع مرسى الرويس للصيد والإنزال السمكي في المخا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشروع «مرسى الرويس للصيد والإنزال السمكي» في مديرية المخا بالساحل الغربي لليمن بعد إنتهائها من بنائه وتجهيزه.

وأوضح ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي، أن افتتاح المشروع في «عام التسامح» يأتي تتويجاً لجهود «الهيئة» في استكمال تطبيع الأوضاع في مدن وقرى ومناطق الساحل الغربي، وضمن جملة من مشاريع الصيد والإنزال السمكي التي تنفذها على امتداد الساحل، بهدف إنعاش قطاع الصيد البحري وتحسين مستوى معيشة ودخل الصيادين وأفراد أسرهم وكافة العاملين في تسويق وبيع وتصدير الأسماك.

من جانبه، قال سلطان عبد الله محمود، مدير عام مديرية المخا، إن المشاريع التي تنفذها «الهيئة» في القطاع السمكي بالساحل الغربي مزودة بالطاقة الشمسية، ومعدات صيد متطورة، حيث مكنت الصيادين من العودة لمزاولة الصيد.

بدوره، ثمّن عبد الكريم عائض كبير قرية الرويس، الدعم الذي تقدمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لأهالي «الرويس»، مشيراً إلى أن «الهيئة» قدمت في «عام زايد 2018»، منظومة طاقة شمسية متكاملة للمنطقة استفادت منها 600 أسرة، وفي «عام التسامح 2019» قامت الهيئة بإنشاء وتجهيز مشروع مرسى الرويس للصيد والإنزال السمكي، الذي سيعود بالخير لأهالي المنطقة. وأعرب الصيادون في «المخا» عن سعادتهم بافتتاح مشروع «مرسى الرويس للصيد والإنزال السمكي»، الذي سيسهم في إعادة نشاط الصيد وتطويره.

في الأثناء، سيرت هيئة الهلال قافلة تحمل مساعدات غذائية إلى سكان مديرية أحور بمحافظة أبين، وذلك استمراراً للمساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات إلى أهالي المناطق المحررة في اليمن. وأعرب عوض أبو بكر السعيدي رئيس لجنة التخطيط بمديرية أحور، عن شكره وتقديره للجهود التي يقدمها فريق الهلال الأحمر الإماراتي لإيصال المساعدات إلى الشعب اليمني في كافة المحافظات، مشيراً إلى أن هذه المساعدات الإغاثية المقدمة لأبناء المديرية ليست الأولى، فقد تم إرسال العديد من القوافل الإغاثية إلى المديرية ووصل خيرها إلى سكان المديرية والقرى المجاورة لها.

من جانبه، قال خالد إبراهيم منسق المنظمات الإغاثية بمحافظة أبين، إن دولة الإمارات تقدم الكثير من المساعدات للشعب اليمني في كافة الجوانب، كالمشاريع والقوافل الإغاثية عبر ذراعها الإنسانية الهلال الأحمر، الذي وصل إلى جبال وسهول وسواحل محافظة أبين، حاملاً راية الخير والعطاء لأبناء تلك المناطق.

وتنعم المديرية حالياً بالأمن والاستقرار؛ وذلك نتيجة للجهود التي تبذلها قوات الحزام الأمني بدعم سخي من دول التحالف العربي بقيادة السعودية.(وام)