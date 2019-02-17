«كتَّاب الإمارات» يشارك في مهرجان «كلنا نقرأ»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في فعاليات مهرجان «كلنا نقرأ» الذي تنظمه جامعة الشارقة، خلال الفترة من 17 وحتى 21 فبراير/ شباط الجاري، في مبنى عمادة شؤون الطالبات في الجامعة.

وتأتي المشاركة من خلال جناح خاص لإصدارات الاتحاد في معرض الكتب المصاحب للمهرجان، بما يزيد على 262 كتاباً، إضافة إلى مشاركة فاعلة في البرنامج الثقافي الذي يضم محاضرات وندوات وأمسيات لنخبة من كبار الكتاب والأدباء، حيث ينظم الاتحاد أصبوحة شعرية يشارك فيها الشعراء: أسماء الحمادي، أمل السهلاوي، بشرى عبد الله، مازن عليوي، محمد العمادي، ويديرها عبد العزيز بوبر، كما يقدم الدكتور محمد بن جرش الأمين العام للاتحاد ورشة بعنوان «مختبر الإبداع الأدبي».

.. وينظم ندوة الشعر العربي

يستضيف الاتحاد ضمن فعاليات نادي الشعر، الدكتور شكري عزيز الماضي في محاضرة بعنوان «علامات في مسار الشعر العربي الحديث» وذلك في السابعة من مساء اليوم، في قاعة أحمد راشد ثاني في مقر الاتحاد في الشارقة.