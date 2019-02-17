توزيعات 2018.. رهان الأسهم لتعزيز الثقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد ومهند داغر

تراهن أسواق الأسهم على التوزيعات النقدية خلال الفترة المقبلة لتحديد اتجاهات الأسواق وتعزيز سيولتها، مع الحاجة إلى دعم حالة التفاؤل، التي ظهرت نهاية الأسبوع الماضي من خلال التزام الشركات بالشفافية والإفصاح والحوكمة، إلى جانب تفعيل أداء المستثمر المؤسساتي المحلي، وأهمية امتلاكه نظرة إيجابية على أسهم ذات أساسيات قوية.

وحتى الآن أعلنت 31 شركة محلية مدرجة عن توزيعات نقدية عن أرباح العام 2018، وفيما لم تتضح الرؤية بشأن توزيعات القطاع العقاري - ما خلا القرار المفاجئ ل «الدار» بتوزيع 14% نقداً، قاد القطاع المصرفي دفة توزيعات الأرباح، مع العلم أن شركتي الاتصالات توزعان أرباحاً نصف سنوية.

وحقق قطاع البنوك وشركات التمويل (19 بنكاً وشركة تمويل) أرباحاً صافية مقدارها 42.2 مليار درهم عام 2018، بنمو 11%، مقارنة مع أرباح عام 2017 البالغة 37.82 مليار درهم. وأوصت مجالس إدارات البنوك بتوزيعات نقدية بقيمة 18.77 مليار درهم، إضافة إلى إعلان بنك الفجيرة الوطني عن توزيع أسهم بنسبة 12.5%، إضافة إلى توزيعات نقدية بنسبة 7.5%.

ويرجح أن تبدأ البنوك بضخ سيولة التوزيعات على المساهمين مع بداية الربع الثاني، كما يرجح الخبراء أن يتم ضخ جزء من هذه التوزيعات إلى أسواق المال، لاستثمارها في الأسهم، بعد أن تراجعت أسعارها إلى مستويات مغرية ومجدية للاستثمار.

وعلى صعيد الأرباح أيضاً، سجلت شركات التأمين نمواً في أرباحها لعام 2018 بنسبة 6%.