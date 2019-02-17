ندوة الخليج تدعو للارتقاء بصناعة الكتاب الإماراتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: هاني عوكل دعت ندوة «الكتاب الإماراتي: الواقع.. الأفق والطموح» التي عقدها مركز ”الخليج 365” للدراسات بدار ”الخليج 365” للصحافة والطباعة والنشر صباح أمس السبت في مقره بالشارقة، إلى توحيد الجهود بين مختلف المؤسسات الرسمية والثقافية للارتقاء بصناعة الكتاب الإماراتي وتوسيع هامش حضوره على المستويين المحلي والدولي.

وقال المشاركون في الندوة التي أدارها حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس تحرير ”الخليج 365” المسؤول، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعنى بالمنتج الثقافي الإماراتي، وإن القيادة الرشيدة سخرت كافة الإمكانيات وأطلقت العديد من المبادرات للارتقاء بهذا المنتج وترسيخ حضوره في جميع المحافل الثقافية والمعرفية الفكرية.

وأجمعوا على أن معارض الكتب التي تعقد في الدولة كل عام، بالإضافة إلى حضور الإمارات في معارض إقليمية ودولية، إنما يعكس حرص المسؤولين والمؤسسات الثقافية الرسمية على أهمية الفعل الثقافي، وفي القلب منه تطوير صناعة النشر والكتاب الإماراتي وتذليل العقبات التي تواجهه، خصوصاً في ظل فورة الكتب العالمية ودور النشر التي تدعمها وتقف خلفها.

الكتاب الإماراتي لم يأخذ حقه

وجرى نقاش مطول في الندوة، بين رأي يعتبر أن الكتاب الإماراتي لم يأخذ حقه في سوق الإمارات من حيث انتشاره، وبين من طالب بضرورة وجود دور نشر وتوزيع قوية يمكنها بالفعل تسويق المنتج الثقافي الإماراتي، خصوصاً في مختلف إمارات الدولة. وفي الإطار دعوا المؤسسات الثقافية إلى أهمية دعم الناشر المحلي وتسهيل طباعة إصداراته من الكتب.

فيما يتعلق بدور الإعلام الثقافي والصحافة المحلية إزاء نشر الكتب المحلية، أوصى المشاركون بضرورة أن يوسع الإعلام بمختلف أدواته التقليدية الطباعية والإلكترونية من نشر المحتوى الثقافي والإنتاجي للكتاب الإماراتيين وتحديداً شريحة الشباب.

وفي سؤال عن إيجاد هيئة اتحادية للكتاب، اختلفت الآراء حول هذا الموضوع، بين فريق يرى أهمية التنسيق بين المؤسسات الثقافية لتمكين صناعة الكتاب الإماراتي ودعم النشر المحلي دون الحاجة إلى إطلاق هيئة اتحادية للكتاب.

غياب ثقافة احتراف الكاتب

واتفقوا على ضرورة حل التناقض بين قانون القراءة الذي يمنع الضريبة المُضافة على الكتاب وبين واقع فرض هذه التعرفة عليه، في الوقت الذي تطرق فيه أحد المشاركين إلى غياب ثقافة احتراف الكاتب الذي يعيش من كتبه، داعياً إلى ترسيخ مثل هذه الثقافة التي تكاد تكون معدومة في مجتمع الإمارات.

وهناك من ركز في إحصائيات على حجم سوق النشر في الدولة، الذي قال: إنه يبلغ حوالي 233 مليون دولار، ومن المتوقع وصوله عام 2030 إلى 650 مليون دولار، في حين رحب المشاركون بفكرة أن يكون للكاتب الإماراتي مشروع ثقافي يحافظ ويواظب عليه.

وأخيراً أوصوا بإيجاد آلية لضبط عدد النسخ التي تحدد بدورها طبعات الكتاب، وزيادة عدد المكتبات العامة وفي المدارس والمنازل.

المشاركون

شارك في الندوة التي سينشر مركز الخليج للدراسات تفاصيلها في وقت لاحق، كل من: إبراهيم علي خادم مدير المحتوى الإعلامي في المجلس الوطني للإعلام، إبراهيم الهاشمي كاتب وباحث، أسماء علي الزرعوني كاتبة وأديبة، باسمة يونس كاتبة وأديبة، سالم عمر سالم مدير مدينة الشارقة للنشر، سعيد محبوب جمعة أمين السر العام لجمعية الفجيرة الاجتماعية والثقافية، شيخة عبدالله المطيري من مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، صالحة غابش الرئيس التنفيذي لمؤسسة صديقات للنشر والتوزيع، طلال سالم كاتب وناشر، عبدالله ماجد آل علي المدير التنفيذي لدار الكتب بدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ومدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، محمد شعيب الحمادي عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ناعمة عبدالله الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي، نجيب عبدالله الشامسي مستشار اقتصادي وعضو اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.