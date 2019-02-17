المسرح الإماراتي.. تجربة صنعت الفرجة عبر الأجيال

ما الذي حققه جيل العقد الأخير للمسرح الإماراتي، كتابة وإخراجا وتمثيلا، وهل يترجم حضوره الملحوظ طبيعة علاقته بما رسخته الأجيال السابقة من الأفكار والأساليب والتقاليد، وهل تختلف ظروف وأوضاع هذا الجيل مقارنة بالجيل الذي سبقه؟

تلك هي الأسئلة التي أثارتها وناقشتها ثانية سهرات البرنامج الثقافي المتزامن مع فعاليات المهرجان، والتي أقيمت في فندق الهيلتون في الشارقة، أمس الأول، تحت عنوان «المسرح في الإمارات: تجارب وبصمات جيل الألفية الثانية»، وأدارها الدكتور محمد يوسف، وكان المتحدثان الرئيسان فيها: سعيد سالم وعبد الله راشد، وحضرها أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة في الشارقة، وضيوف المهرجان من ممثلين ومخرجين ومسرحيين عرب.

وأشاد يوسف في بداية السهرة بما وصل إليه المسرح الإماراتي حالياً من مكانة تخطت الحدود المحلية والخليجية، بفضل جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث أن رعاية سموه وفرت الإمكانات لمجموعة كبيرة من الشباب تعمل حالياً وتصنع الفرجة والتميز في المسرح.

وقال سعيد سالم: «إن الناظر لمسيرة الأجيال الإماراتية في المسرح يدرك أنه لا توجد فجوة بينها»، وأكد أن مؤسسي الحركة المسرحية انطلقوا أولا من الهواية والعشق لأبي الفنون، ثم طوروا ذلك في مرحلة التعلم والاحتراف، وأخذوا عدة دورات مسرحية على يد مخرجين وفنانين كبار من أمثال المنصف السويسي، ويحيى الحاج وغيرهما. واستعرض سالم في سرده لمسيرة المسرح في الدولة، مرحلة التعاون مع المتخصصين في المجال من الخليج والدول العربية الأخرى، واعتبر أن إقامة مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، تجسيد حقيقي لجهود جيل التأسيس، كما أن عروض مهرجان «الأيام» باتت تصل اليوم أوروبا، وتعطي صورة مشرقة عن المسرح الإماراتي. عبد الله راشد تحدث عن مرتكزات المسرح في الدولة، وقال: «إن أيام الشارقة المسرحية، شكلت المرتكز الأساسي لتاريخ المسرح هنا، ولو تأملنا لائحة العروض التي شاركت في الدورة الأولى للأيام سنة 1984، للاحظنا وجود مسرح مدرسي، ومسرح جامعي، وهذا يدل على أن الأيام كانت حاضنة أساسية لكل المسرحيين».

وعرج راشد على مختلف المراحل التي مر بها تطور وتشكل المسرح في الدولة وصولا للاحترافية الكاملة، وأكد تأثير الأجيال السابقة على الأجيال اللاحقة في مختلف عناصر العرض المسرحي وتقنياته.

وأكد أن الجيل الحالي يحظى بفرصة متميزة للاشتغال والإبداع في المسرح، بسبب وجود بنية مؤسسية رصينة وقوية، تبدأ من المراحل السنية الصغرى ومن المدارس وصولا إلى مهرجانات الشباب ثم الأيام. واختتم مداخلته قائلاً: «إن التوصية الأساسية التي يمكن تقديمها للجيل الجديد هي التمسك بروح الفرقة والفريق، التي تزرع الألفة فينا»، وشدد على أن الجانب المادي حاليا ليس هو المعيق، وأن على الفنان أن يستغل الظروف المواتية جداً له.