الفلاسي: الاستثمار في الكفاءات سر نجاح الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، بأن رهان دولة الإمارات هو على شبابها وكفاءاتها، وبأن سر نجاح دولة الإمارات هو الاستثمار في الكفاءات لبناء المستقبل، مؤكداً أن أولوية حكومة دولة الإمارات أن تكون عملية التعليم والتعلم رحلة متواصلة تلازم الفرد طوال حياته، وتضمن إطلاق العنان للكفاءات والقدرات ليساهموا بدورهم في صناعة المستقبل.

جاء ذلك خلال جلسة التي حملت عنوان: «ماذا بعد التخرج»، والتي تأتي ضمن فعاليات ملتقى شباب الإمارات العالمي في المملكة المتحدة، والذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من المؤسسة الاتحادية للشباب، وبمشاركة 20 وزيراً ومسؤولاً إماراتياً، وذلك بهدف تفعيل دور الشباب الإماراتي حول العالم.

وخلال الجلسة، قال: «دولة الإمارات تعتمد على التعليم والاستثمار في الإنسان بشكل محوري، والابتعاث يشكل جزءاً حيوياً من المنظومة التعليمية التي تتبناها الدولة، والتي تعمل وفق استراتيجية وطنية تهدف إلى تزويد الطلبة بالمعرفة العلمية والمهنية، سواء في فترة التحصيل الأكاديمي أو بعده»، مشيراً إلى الفجوة بين الدراسة والشهادات وبين سوق العمل على أرض الواقع، والذي بات يتسم بالتنافسية الشديدة، خصوصاً في ظل المعطيات الجديدة التي تفرضها التطبيقات التكنولوجية الحديثة؛ حيث أكد أن حكومة الإمارات كانت سباقة لردم هذه الفجوة، من خلال ملف المهارات المتقدمة، والذي يستهدف تزويد رأس المال البشري في الدولة بالمهارات اللازمة للتكيف مع المتغيرات وبيئة العمل المستقبلية. وقال: «المهارات المتقدمة هي ضمان لاستدامة التنمية والازدهار في دولة الإمارات، وعامل ممكن يسمح لكفاءاتنا بأن تكون داعمة لمسيرة تقدم الدولة في جميع المجالات، فدولتنا تطمح بأن تكون من أفضل دول العالم في 2021، والأفضل على مستوى العالم في 2071، والمهارات المتقدمة هي طريقنا للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف الطموحة». وقدم للطلبة المبتعثين شرحاً موجزاً عن الاستراتيجية الوطنية للمهارات المتقدمة، والتي تستهدف 3 فئات رئيسية.

وفي ختام الجلسة، أوضح الفلاسي، للطلبة المبتعثين أهمية استثمار الإمارات في الفضاء وعلاقته بالتعليم.

الاستفادة من الابتعاث

أشار الدكتور أحمد بالهول الفلاسي إلى أن المهارات المتقدمة في المستقبل سوف تختلف من وظيفة لأخرى، وعزا ذلك إلى أن التكنولوجيا والوظائف تتغير باستمرار، مؤكداً أهمية المهارات الشخصية من تكيف وإبداع وتفكير نقدي، والتي تؤهل الفرد للتكيف بشكل أكبر مع المستقبل، وتسمح له بالانتقال من عمل إلى عمل آخر بمرونة ونجاح.

وحث الطلبة المبتعثين في الخارج على متابعة تحصيلهم الأكاديمي في الدراسات العليا، مستفيدين من منظومة الابتعاث الرائدة التي تقدمها الدولة، والتي تستهدف أفضل الجامعات والتخصصات حول العالم. مشدداً على أهمية اقتران التحصيل الأكاديمي بالخبرة والمهارات التي تؤهل الفرد لبناء مسيرة مهنية ناجحة، وفي نفس الوقت المساهمة في عملية التنمية المستدامة الشاملة.