«الكينج».. على عرش الطرب بالقرية العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مها عادل

بحضورجماهيري كثيف واستثنائي من زوار القرية العالمية، قدم «الكينج» محمد منير حفلاً حافلاً أول أمس على خشبة المسرح الرئيسي بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أمتع فيه عشرات الآلاف.

اتسم الحفل الذي بدأ في التاسعة، عقب إطلاق الألعاب النارية، واستمر لساعة ونصف الساعة، بأجواء طربية مبهجة، وحضور طاغٍ لشخصية الفنان محمد منير الذي اعتلى المسرح على أنغام موسيقى الناي فقط ليبدأ بأغنية «الليلة يا سمرا»و تبعها ب «علّي صوتك» التي رددها معه الجمهور.

وأهدى منير جمهوره مجموعة من أحدث أغاني ألبومه الجديد «وطن» مثل «أهل روح» و غناها بصوته كاملة من دون الموسيقى، و «طاق طاق طاقية». وزادت وتيرة الحماس والتفاعل بين منير والجماهير الذين تعالت أصواتهم بهتافات «الكبير كبير يا محمد يا منير» و «بنحبك يا منير»، خاصة بعد غنائه مجموعة من أحب أعماله القديمة التي يحفطها محبوه عن ظهر القلب مثل «سو يا سو» و«يونس» و «شمندورة»و «يا طير يا طاير» و «وسط الدايرة» التي استمتع الجمهور بعزف مقدمتها الموسيقية على «الساكس»، و«رمان» وغيرها.

الفن طريق المحبة

أعرب محمد منير عن سعادته بلقاء جمهوره في الإمارات وخاطبه قائلاً: التسامح قيمة نبيلة تهدف لنشر السلام بالمجتمعات، والغناء الراقي و الفن الأصيل لابد أن يكون لهما دور مهم في الارتقاء بمشاعر الناس وبث روح المحبة بينهم، وأتمنى أن يسود عالمنا العربي كله حالة من التسامح والسلام والتقدم وازدهار العلم والارتقاء بسلوكيات وحياة البشر، فأنا سعيد للغاية بما رأيته في الإمارات من تحضر ورقي يجب أن يحتذى..

وأشاد منير بالتنظيم الجيد للحفل وبالفكرة المميزة التي تجسدها القرية العالمية واحتضانها لثقافات شعوب العالم في مكان واحد بهذا القدر من التحضر و الإبداع لتصبح نموذجاً فريداً بالوطن العربي.