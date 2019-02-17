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لا ينفصل نظر الرؤية التي يتبناها نهج القيادة في الإمارات عن تطبيق الإدارات التنفيذية. هذا مبدأ أو عنوان أول، أو هكذا ينبغي، وإذا كان الإنسان هو الهدف الأول المطلق للتنمية والنهضة في الإمارات، فإن على الإدارات التنفيذية التوجه إلى الناس، نحو تلبية احتياجاتهم، وتقديم أفضل الخدمات الحكومية. إذا انطبق ذلك على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية في المجمل، فإنه ينطبق يقينا، بشكل خاص، على وزارات ودوائر الخدمات الكبرى، وفي مقدمها ما اختص بالصحة والتعليم والإسكان والشؤون الاجتماعية، فما هو واقع الحال، لجهة اهتمام تلك الإدارات والقطاعات بالناس وقضاياهم؟ الناس.. الناس. هذه وصية أركان القيادة، وفي هذه القيادة منذ غرس زايد الخير، طيب الله ثراه إلى نهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القدوة المثلى والأسوة الحسنة، وفي أقوال وأفعال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما يمكن اتخاذه نبراساً وطريقاً، نحو سياسة الأبواب المفتوحة، والحرص على معرفة قضايا الناس وحلها.

السؤال: كيف تحقق الوزارات والإدارات التنفيذية رؤية خدمة الناس، حيث لا أبواب مغلقة، ولا جدران أو سدود؟ المفارقة أن البعض ما زال يعيش في برجه العاجي، واضعاً بينه وبين الناس الحواجز بكل أنواعها، وفي يقينه أنه يخدم الناس حين يوزع الاختصاصات والمسؤوليات بين الموظفين والمسؤولين. طبعاً ذلك لا يكفي، فماذا في حالة الشكاوى والتظلمات؟ نعم للتراتبية احترامها، لكن الناس «في ذمة» المسؤول، وعلى المسؤول إدراك أنه متابع ومحاسب، أو هكذا ينبغي.

لا بد من «مأسسة» هذه الجزئية من العمل العام، جزئية العلاقة بين المؤسسة الحكومية والناس، فهذه العلاقة في حاجة إلى اعتراف وإقرار وتنظيم، ولا مفر من إيجاد معايير مشتركة، بدل ترك الأمور في بعض الحالات، بعضها المثير للأسف، لمتاهة الغفلة والمصادفات.

الاتصال الحكومي والمراسلات لا تحل محل الزيارة والمواجهة، أما تفقد المرافق الحكومية الملحقة والتابعة، فيجب أن يكون جزءاً من العمل الاعتيادي، ولنا أيضا في ذلك القدوة والأسوة منذ زايد الخير إلى خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد.

الوزير أو المسؤول أو المدير يجب أن يتفقد المرافق التابعة من حين إلى حين، والاستماع إلى مشاكل وآراء وأحلام الجمهور والموظفين معاً.

بين هذا وذاك، يجدر هنا تذكر تجربة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وزارة العمل السابقة، في تخصيص يوم محدد أسبوعياً للقاء الناس، وجهاً لوجه، مع المسؤولين. تجربة جديرة بالتذكر والتقليد، فتلك سنة حميدة يرجى تطبيقها على نطاق أوسع.

مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة.. الناس .. الناس، وهذه رسالة إلى المؤسسات والمسؤولين، كما أنها رسالة للناس، فالعلاقة لا تزدهر أو تثمر إلا عبر إيجابية يسهم فيها الناس كطرف فاعل ومتحمس. الناس الناس، والحاضر يخبر الغائب.

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