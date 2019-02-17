ممكن لافروف أم مستحيله؟

استمع

في ختام كلمته المذاعة أمام كاميرات التلفزيون قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مبتسماً، وهو يخاطب ممثلي الفصائل الفلسطينية العشر المجتمعة في موسكو بدعوة من الأخيرة: «زورونا ثانية»، قبل أن يستدرك: «بالأحرى اتفقوا ثم زورونا ثانية.. نحن ننتظركم».

يمكن القول إنها وصية موسكو للفلسطينيين، لا، إنها أكثر من وصية، هي بمثابة تكليف أو مهمة يعهد بها وزير خارجية بوتين للجالسين أمامه، وهو يعلم ما يمثلون، يمكن ترجمتها بالتالي: إن كنتم جادين في إيقاف «صفقة القرن» التي تستهدف إنهاء قضية شعبكم الوطنية فليس من خيار أمامكم سوى أن تتفقوا، حتى يكون هناك موقف فلسطيني موحد، وقوي، يمكن التعويل عليه، لا وطنياً فقط وإنما دولياً أيضاً.

مراراً قلنا هنا إن روسيا فلاديمير بوتين ليست هي نفسها الاتحاد السوفييتي، فلن يجد فيها العرب الإيثار الذي نالوه يوم كان الكرملين يدار من القادة السوفييت، وجلّ الدول العربية لم تسدد حتى اللحظة إلا أقل القليل من الديون المتراكمة عليها لموسكو منذ ذلك الحين جراء صفقات الأسلحة التي أغدقتها موسكو عليهم ل «محاربة إسرائيل».

لكن براجماتية بوتين الذي يحسب خطواته بدقة وعناية تجعله يدرك جيداً أنه ليس الفلسطينيون وحدهم سيكونون الخاسرين والضحايا، وإنما روسيا أيضاً ستكون خاسرة فيما لو مرّت «صفقة القرن» سيئة الصيت التي، وياللمفارقة الموجعة، يسوّقها شاب يهودي غر اسمه جاريد كوشنر، لا تاريخ سياسياً معروفاً له، ومصدر نفوذه آتٍ فقط من كونه صهر ترامب.

«خسارة» روسيا ستنجم من حقيقة أن «صفقة القرن» ستعني هيمنة أمريكية - «إسرائيلية» مطلقة على منطقة الشرق الأوسط، قد تزيح الروس عن آخر مواقعهم فيها، وتضيع ما استعادوه من «مكتسبات» فيها، خاصة في سوريا.

لكن ما يهمّنا في الأمر أكثر هو الموقف الفلسطيني. هل تنجح موسكو في حمل الفلسطينيين على تدارك ما هم فيه من انقسام مخجل في هذا الظرف الدقيق، حيث لم يعد كل طرف فلسطيني يفكر في أفق أبعد من سلطته الآنية على ما يعتقد أنه يديره من مناطق، وهي كما يعلمون إدارة منقوصة وهشة؟ أوصلت موسكو رسالة واضحة لضيوفها الفلسطينيين مفادها: ساعدونا كي نساعدكم. نحن مثلكم لا نريد ل «صفقة القرن» أن تمر، ولكن هذا لن يكون ممكناً إلا بوحدتكم. أعطونا موقفاً فلسطينياً موحداً يساعدنا ويساعدكم في إفشالها، فهل يصبح ما بدا مستحيلاً حتى الآن ممكناً، ويتحقق طلب، أو رجاء، لافروف ويعود إليه من اجتمعوا في موسكو متفقين؟

[email protected]