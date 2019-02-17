ضغوط أمريكية على الأوروبيين للتخلي عن إيران



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يزداد الوضع تأزماً بين الولايات المتحدة من جهة، والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، بينما تخطط واشنطن لمضاعفة العقوبات القاسية؛ لكنها منزعجة من استمرار تعامل أوروبا مع إيران، وسعيها للتحايل على العقوبات المفروضة على طهران.

ويشير مراقبون ومسؤولون أمريكيون إلى أن هناك عاصفة سياسية تلوح في الأفق بين الولايات المتحدة وأوروبا، سببها إيران. ففي الوقت الذي تدفع واشنطن باتجاه تشديد الخناق على طهران، والتخطيط لحزمة ثالثة من العقوبات عليها، يحاول الاتحاد الأوروبي، إنقاذ الاتفاق النووي؛ رغم الانسحاب الأمريكي منه؛ من خلال آلية جديدة، تسمح بالتعامل التجاري مع إيران، غير أن المسؤولين الأمريكيين لم يفوتوا مناسبة إلا ودعوا خلالها الاتحاد إلى الكف عن التعامل مع إيران؛ لسلوكها المزعزع للاستقرار في العالم، بحسب «العربية نت».

ومنذ العام الماضي، كثفت واشنطن الضغوط الاقتصادية على إيران، ونقلت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية عن خبراء ومحللين اقتصاديين، قولهم: إن «اقتصاد المقاومة»، كما تسميه طهران، لا يزال قائماً في ظل شراء دول مثل الهند والصين وتركيا للنفط الإيراني؛ لكن المؤشرات تقول إنه سيتداعى تدريجياً خلال الأشهر المقبلة.

ويتوقف «الانهيار الكامل» للاقتصاد على الدول، التي لا تزال تستورد النفط من إيران؛ رغم العقوبات الأمريكية، إضافة إلى قناة اوروبية جديدة للتجارة مع إيران.

وفي يناير الماضي، أسست فرنسا وألمانيا وبريطانيا آلية أوروبية للتجارة مع طهران بغير الدولار؛ لتفادي العقوبات الأمريكية، إلا أن دبلوماسيين أقروا أنه من المستبعد أن يتمخض ذلك عن معاملات تجارية كبيرة، تساوم طهران عليها؛ لإبقاء الاتفاق النووي.