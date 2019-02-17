الاحتلال يداهم الخليل ورام الله ويعتقل أربعة فلسطينيين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - داهمت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» بلدات وأحياء عدة في محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، ونصبت حواجز عسكرية على مدخل بلدة سعير، وجسر حلحول شمالاً، وشرعت في إيقاف مركبات المواطنين وتفتيشها والتدقيق في البطاقات الشخصية، مما تسبب في إعاقة المرور، كما اعتقلت شخصين من المحافظة.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، شابين من قرية بيت ريما، عند حاجز نعلين العسكري غربي المدينة. وأفادت مصادر أمنية، أن الآليات العسكرية «الإسرائيلية» اقتحمت قرية كفر نعمة غربي رام الله، وداهمت عدداً من منازل المواطنين.

وهدم فلسطيني من مدينة أم الفحم في الأراضي المحتلة عام 1948، بيده مخزنه الزراعي المقام من ألواح الصفيح، بعد تلقيه إخطاراً بالهدم من قبل السلطات «الإسرائيلية». وذكر صاحب المخزن عبدالله جبارين، أنه تلقى إخطاراً بهدم المخزن، وتهديد بتدفيعه تكاليف الهدم وغرامة مالية، إن لم يقم بهدمه بنفسه.

وأشار جبارين إلى أنه أنشأ هذا المخزن قبل عام وعدة أشهر، من ألواح الصفيح فقط ليخزن فيه المزروعات وأدوات الزراعة لأرضه.

وأطلقت قوات الاحتلال، النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي قطاع غزة، كما استهدفت الزوارق الحربية مراكب الصيادين في عرض البحر.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال المتمركزة خلف السياج الحدودي الفاصل، أطلقت النار باتجاه أراضي المزارعين شرقي مدينة غزة، لحثهم على ترك أراضيهم الزراعية.

وفي السياق ذاته، أطلقت الزوارق الحربية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مراكب الصيادين في عرض بحر منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. ولم يُبلّغ عن وقوع أية إصابات في الاعتداءين أو أية أضرار مادية.

وفي سياق متصل، أفاد شهود عيان باندلاع النيران في آلية عسكرية «إسرائيلية» متمركزة داخل السياج الحدودي خلف بوابة النمر شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، من دون معرفة الأسباب.

وذكرت قوات الاحتلال أن جيشها أحبط محاولتي تسلل من قطاع غزة.

وأفادت المصادر «الإسرائيلية» أن جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب مجموعة من الشبان حاولوا التسلل من قطاع غزة، بعد قصّ جزء من السياج الفاصل. وأضافت أنه تم إطلاق النار صوب الشبان وعادوا إلى غزة.

وتحدثت الصحف «الإسرائيلية» عن سقوط «بالون حارق» في «كيبوتس» في مستوطنة «أشكول»، بمنطقة «غلاف» غزة من دون وقوع إصابات.(وكالات)