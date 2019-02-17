الجيش العراقي يطلق حملة لتعقب «داعش» في ديالى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك طيران الجيش العراقي، أمس السبت، في عملية عسكرية مشتركة لتعقب تنظيم «داعش» في حوض الوقف بديالى. وقال مصدر أمني في تصريحات صحفية، إن «قوات أمنية مشتركة انطلقت لتنفيذ عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا التنظيم الإرهابي في حوض الوقف (30كم شمال شرقي بعقوبة) من عدة محاور».

وأضاف المصدر أن «طيران الجيش شارك في العملية وبدأ بقصف عدة أهداف في البساتين الزراعية في أطراف المخيسة وشيخي»، لافتاً إلى أن «العملية جاءت لإنهاء خطر التنظيم في حوض زراعي مهم».

من جانب آخر، أفاد مصدر في شرطة محافظة الأنبار، أن القوات الأمنية داهمت ثلاثة أحياء سكنية بحثاً عن خلية إرهابية في مدينة الفلوجة. وقال المصدر إن «القوات الأمنية داهمت أحياء نزال وجبيل والشهداء جنوبي مدينة الفلوجة، على خلفية ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود خلية إرهابية تريد القيام بعمليات إجرامية لزعزعة أمن واستقرار المدينة».

وأضاف المصدر، أن «القوات الأمنية أغلقت بالكامل مداخل ومخارج المناطق المستهدفة وشرعت بحملة دهم وتفتيش المنازل والمحال والهياكل مع تدقيق الحواجز الأمنية للمدنيين». وأوضح، أن القوات العراقية أعدت خطة أمنية محكمة لتعقب خلايا عصابات «داعش» الإجرامية مع تشديد الإجراءات الأمنية على مداخل ومخارج المدينة للحيلولة دون وقوع أي خرق أمني.

على صعيد آخر، أفاد مصدر أمني بمقتل وإصابة 3 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة غربي مدينة الفلوجة. وقال المصدر في تصريحات صحفية إن «عبوة ناسفة من مخلفات «داعش» الإرهابي انفجرت في ثلاثة أشخاص كانوا يرعون الغنم في منطقة الجفه غربي الفلوجة».

وأضاف أن الانفجار أدى إلى سقوط قتيلين اثنين وإصابة آخر بجروح متفاوتة. (وكالات)