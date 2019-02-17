«السترات الملونة» تحتشد في ألمانيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على غرار حركة «السترات الصفراء» في فرنسا، دعت حركة «السترات الملونة» الألمانية إلى تنظيم مسيرات احتجاجية في أنحاء متفرقة من ألمانيا أمس السبت. وأعلن تحالف «انهض» الذي أسسته رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب «اليسار» سارة فاجنكنشت، أن التظاهرات والمسيرات أمس السبت نظمت في 14 مدينة على الأقل. وشارك الآلاف في التظاهرات التي جرت تحت شعار «نحن كثيرون. نحن متنوعون. فاض بنا الكيل!».

ونظمت مسيرات في ميدان «بوتسدام» بالعاصمة برلين،

وميدان «شتاخوس» في ميونيخ، حيث يعقد مؤتمر دولي سنوي للأمن، إلى جانب تظاهرات في عواصم عدة ولايات، وارتدى خلالها المشاركون سترات بالألوان الأصفر أو الأحمر أو أي ألوان أخرى، للمطالبة بسياسة جديدة تضمن تحسين فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية في الشيخوخة.

(د.ب.أ)