الملتقى الفكري يبحث أثر الموروث في العروض الخليجية

انطلقت أمس في فندق الهيلتون في الشارقة فعاليات الملتقى الفكري المصاحب للمهرجان تحت عنوان «المسرح الخليجي والموروث الشعبي»، حيث عقدت جلستان، ناقشت الأولى انعكاسات تطور وازدهار أبو الفنون على منهجيات وطرق توظيف التراث في التجربة المسرحية الخليجية، أما الثانية فناقشت وضع التراث في قلب الممارسة المسرحية الخليجية، ما الذي حققه، وكيف تأثرت خبرات صناع العروض واستجابات الجمهور بمرور السنوات؟

شارك في الجلسة الأولى، الفنان عبدالله يوسف بورقة حملت عنوان «المسرح الخليجي وفنون الأداء الشعبي»، والدكتور سامي الجمعان، بورقة عنوانها «تطويع فنون الغناء الشعبي لخدمة العرض درامياً»، وأدار الجلسة د. فيصل القحطاني.

انطلقت ورقة يوسف من متابعته لعدد من التجارب المسرحية الواعدة في منطقة الخليج، وقدمت سرداً تاريخياً لبدايات وتطور المسرح الخليجي بتركيز على تجربة البحرين في عشرينات القرن الفائت إلى الآن.

وقال: «تعددت التجارب المسرحية التي استلهمت الموروث الشعبي خصوصاً، ما أفضى إلى أن تزود التجربة في شقها النظري والأدبي المكتبة المسرحية بوفرة من النصوص والدراسات والبحوث، وفي شقها التجسيدي الحي بوفرة من العروض المسرحية اللافتة».

أما ورقة د. سامي الجمعان فتناولت إشكالية التنوع الضخم في أشكال الموروث الشعبي الذي لم يقابله تنوع في أشكال التوظيف على المستويين النقدي أو الإبداعي.

وبحسب الجمعان فإن تركيز الدراسات المنجزة على علاقة الموروث الشعبي بالنص المكتوب، ارتهنت لثلاثة عوامل هي: هيمنة حضور التراث الشعبي السردي في النصوص المسرحية، كما أن تجليات الموروث الشعبي في النص المسرحي جاءت أبسط بكثير من تناولها في العرض، إضافة إلى انجراف الكتاب تجاه مسرحة الحكايات والأساطير.

واشتملت وقائع الجلسة الثانية على ثلاث أوراق هي «المسرح الخليجي والموروث الشعبي» ليوسف الحمدان، و«الموروث الشعبي المغنى كأداة جذب جماهيري» لجاسم البطاشي، و«توظيف الموروث الشعبي في العروض المسرحية الكويتية المعاصرة» للدكتورة سكينة مراد.

وقف الحمدان على بعض التجارب المسرحية الخليجية التي أسهمت في تشكيل رؤية جديدة للموروث الشعبي الخليجي الأدائي، في أعمال إسماعيل عبدالله الذي استلهم فكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في رؤيته للتاريخ والتراث، وإسماعيل عبدالله بحسب الحمدان يعتبر أهم من جعل الموروث الشعبي بمختلف مفرداته موضوعاً رئيساً في أعماله.وخلص البطاشي في ورقته إلى: «أن إشراك الفنون الشعبية وخاصة المغناة لصناعة عروض مسرحية تعتمد على الفرجة الاحتفالية، هو أمر أصبح مهماً جداً من أجل استقطاب الجمهور الذي ابتعد عن الخشبة، وأصبح المسرح بالنسبة له أداة ترفيه مخصصة للنخب، أو لمن يطلب الضحك فقط».

بدورها سلطت د. سكينة مراد الضوء على كثير من العروض المسرحية التي اعتمدت على الموروث الشعبي، وخلصت إلى عدة نتائج منها: تجاوز بعض المؤلفين المحاكاة الحرفية، حيث أخضعوا الموروث لما يخدم أفكارهم المعاصرة، بهدف معالجة بعض القضايا الإنسانية والاجتماعية والمعيشية.