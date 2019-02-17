انتقاد فرنسي لوتيرة الحرب ضد الإرهاب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأى الكولونيل فرنسوا ريجي ليجرييه قائد قوة المدفعية الفرنسية في العراق التي تدعم القوات الكردية ضد تنظيم «داعش» في سوريا، أنه كان يمكن تحقيق النصر على المتطرفين في وقت أسرع وبدمار أقل لو أرسل الغربيون قوات على الأرض.

وعبر الكولونيل ليجرييه، الذي يقود قوة المدفعية الفرنسية (تاسك فورس واجرام) في العراق، عن هذا الرأي في مقال في نشرة «ريفو ديفانس ناسيونال».

وتساءل الضابط الذي تحدث بحرية غير معهودة لعسكري في ميدان عمليات عن رفض تعزيز القوات على الارض وقال: لماذا نملك جيشاً إذا كنا لا نجرؤ على استخدامه؟».

ورأى أن ألف مقاتل يملكون خبرة الحرب كانوا سيكفون «لتسوية مصير جيب هجين في أسابيع وتجنيب السكان شهوراً من الحرب». وتابع أن الحملة «احتاجت لخمسة أشهر وتراكم في الدمار للقضاء على ألفي مقاتل لا يملكون دعما جويا ولا وسائل حرب إلكترونية ولا قوات خاصة ولا أقماراً اصطناعية». (أ ف ب)