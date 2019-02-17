مادورو يواجه الضغط الأمريكي باستنفار الجيش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أول أمس، هجوماً على الولايات المتحدة، واتهمها بالتخطيط للحرب ضد بلاده، وب«سرقة» مليارات الدولارات، وتقديم «الفتات» في المقابل، وطالب الجيش بالاستعداد؛ للانتشار على الحدود مع كولومبيا، وكشف عن لقاء سري بمسؤولين أمريكيين في نيويورك حول الأزمة، في وقت زادت فيه واشنطن ضغوطها؛ بعد فرض عقوبات على مسؤولين مقربين من مادورو، بينما أكدت المعارضة، أنه لا يمكنها التنبؤ بموعد رحيل مادورو؛ بعد فشلها في إقناع الجيش بالتخلي عنه.

وهاجم مادورو، المساعدات الأمريكية خلال فعالية في بلدة سيوداد بوليفار جنوب شرقي البلاد، قائلاً: «إنه فخ، يقدمون استعراضاً بأغذية عفنة وملوثة». وأضاف: «سرقوا ثلاثين مليار دولار، ويعرضون أربع كسرات من الأغذية العفنة». وطلب مادورو من الجيش، الاستعداد للقيام «بانتشار خاص»؛ لتعزيز الحدود مع كولومبيا، وجعلها «منيعة». وقال: «لست أبالغ. في البيت الأبيض أعلن دونالد ترامب وإيفان دوكي (رئيس كولومبيا) خططاً لحرب ضد فنزويلا».

وكشف مادورو، أنّ وزير الخارجية خورخي أريسا، سافر مؤخّراً إلى نيويورك؛ للقاء المبعوث الأمريكي إليوت أبرامز. وقال مادورو لوكالة «أسوشيتد برس»: إن اللقاء الأول استمرّ «لساعتين، والثاني لثلاث ساعات في اليوم التالي». وأضاف: «دعوت إليوت أبرامز للقدوم إلى فنزويلا بشكل شخصي أو سرّي أو علني».

وتتكدس أطنان من المساعدات في كولومبيا على مقربة من الحدود مع فنزويلا. وتعهد زعيم المعارضة خوان جوايدو بإدخالها إلى البلاد، ويتهم جوايدو المعترف به رئيساً بالوكالة من 50 دولة، مادورو بالتسبب بالصعوبات الاقتصادية في البلاد؛ بسبب سوء إدارته، بينما يعزو الأخير أزمة بلاده إلى العقوبات الأمريكية. ووصف مادورو (56 عاماً)، الوضع في فنزويلا بأنه «حرب الأوليجارشية»، موضحاً أن المساعدات الإنسانية ليست إلا غطاء لتحرك عسكري ضد بلاده. وتستهدف العقوبات الأمريكية بشكل رئيسي شخصيات مرتبطة بالنظام، وشركة النفط الحكومية (بيديفيسا)؛ لكن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، الجمعة، عن فرض عقوبات على مسؤولين من الاستخبارات والأمن، وهم من المقربين لمادورو.

ويؤكد جوايدو، أن 300 ألف شخص قد يموتون ما لم تصل المساعدات الضرورية. وقال: «دفعنا ثمنها بأموالنا؛ لأننا لا نتسول من أحد».

في السياق نفسه، أكد مبعوث المعارضة الفنزويلية إلى الولايات المتحدة، كارلوس فكتشيو، أنه لا يمكن تحديد المدة، التي ستستغرقها إطاحة مادورو، مؤكداً أيضاً عدم التراجع عن جهود إنهاء حكمه، على الرغم من الإخفاق في إقناع الجيش بالتخلي عنه.

ورفض فكتشيو في مقابلة مع «رويترز»، الاعتقاد بأن حملة إطاحة مادورو واجهت طريقاً مسدوداً، متوقعاً انقلاب الجيش في النهاية ضد الرئيس الاشتراكي. وقال: «ما الذي سيحدث؟ لا أعلم..لا يملك أحد بلورة سحرية»؛ لكنه أضاف: «إننا في عملية تغيير لا يمكن التراجع عنها. الوقت ليس في مصلحة مادورو». وعلق فكتشيو على تواصل الدعم الروسي والصيني لمادورو، قائلاً: «إن المعارضة لم تتواصل بشكل مباشر مع الصين وروسيا». وقال: إن على الصين وروسيا إدراك أن تغيير الحكومة في فنزويلا سيعود على الدولتين بالنفع؛ من خلال وجود شريك يمكن الاعتماد عليه مالياً.(وكالات)